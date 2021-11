Kinder Joy of moving Tennis Trophy International Master 2021

La quinta edición del Kinder Joy of moving Tennis Trophy, disputada de abril a octubre de 2021, ha sido "más que un trofeo". La ausencia de árbitros, el enfoque en el juego limpio y la amistad, la participación activa de los padres y las diversas oportunidades de diversión han atestiguado la singularidad de esta manifestación, que es mucho más que un evento deportivo.

Los 125 jugadores, de entre 9 y 12 años, seleccionados en las rondas preliminares nacionales han podido dar lo mejor de sí mismos en la pista, poniendo a prueba su equidad e integridad, poniendo en práctica el código del Juego Limpio, base de todo el torneo, que se representa con el Fair Play Trophy, concedido al jugador y al entrenador que más se hayan distinguido por su honestidad y deportividad.

El Kinder Joy of moving Tennis Trophy International Master también se caracterizó por los muchos momentos que involucraron a los participantes en el encuentro y la socialización: desde el desfile de apertura hasta la ceremonia de entrega de premios, desde los partidos entre padres e hijos hasta las actividades dentro de la aldea Kinder Joy of moving, un área dedicada donde entrenadores expertos involucraron a niños y familias en actividades de movimiento basadas en el método Joy of moving.

También hubo tiempo para la exploración cultural con la visita al MUSEUM Xperience y la visita a las Cuevas del Drach en Mallorca.

El Kinder Joy of moving Tennis Trophy fue inventado en Italia en 2006 por la extenista Rita Grande junto a Kinder Joy of moving. En 2017 el torneo se abrió a otros países, promoviendo un estilo de vida activo entre las generaciones más jóvenes a nivel internacional. Es una de las principales iniciativas que apoya Kinder Joy of moving, porque refleja su misión y filosofía, a través de la promoción del movimiento como crecimiento personal y relacional.

KINDER APOYA EL CRECIMIENTO ALEGRE a través de su proyecto de Responsabilidad Social: Kinder Joy of moving

Kinder Joy of moving es un proyecto internacional de Responsabilidad Social del Grupo Ferrero, que inspira a 2,6 millones de niños y sus familias en 28 países de todo el mundo para que se activen, disfruten moviéndose y desarrollen habilidades para la vida de una manera atractiva y alegre. En el corazón del proyecto está la firme creencia de que una actitud positiva hacia el movimiento hará que los niños de hoy sean mejores adultos mañana.

Kinder Joy of moving opera en todo el mundo con socios de alto nivel, cualificados y expertos, organiza y apoya programas de educación física dentro y fuera de las escuelas, eventos deportivos para niños y competiciones escolares con el objetivo de garantizar que el movimiento sea sobre todo una diversión para los niños.

