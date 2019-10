Kinder+Sport tenisová trofej pre medzinárodného majstra 2019

Čísla medziročne rastú, ale duch podujatia – ktoré sa tento rok uskutočnilo po tretí krát - zostal rovnaký, čo dokonale odráža poslanie a filozofiu projektu Kinder Joy of moving. Preto je tenisová trofej oveľa viac ako len športová súťaž; podporuje tiež hodnoty, ako je dôvera v seba samého a v ostatných, integrácia, priateľstvo a rešpekt.

V tomto roku tieto dôležité hodnoty podporil výnimočný ambasádor: chorvátsky tenista Ivan Ljubičić - pravdepodobne lepšie známy pod prezývkou „Ljubo" - bývalý hráč číslo 3 vo svetovom rebríčku ATP.

Počas štyroch dní sa na finále zúčastnilo 94 hráčov vo veku od 9 do 12 rokov, ktorí uspeli v národných etapách a bojovali proti sebe. Zápasy sa hrali bez pomoci rozhodcov a mladí hráči mali dostatok príležitostí ako sa zabaviť a dať zo seba to najlepšie, pod vedením kódexu čestnej hry so silným zameraním na vzdelávanie.

Vo finále bolo rozdaných niekoľko cien, vrátane Fair Play Trophy, ktorá bola udelená mladému tenistovi, ktorý vynikal predovšetkým svojou čestnosťou a športovým duchom.

Táto iniciatíva sa začala v Taliansku v roku 2006 na základe formátu, ktorý vytvorila Rita Grande, bývalá talianska tenisová hráčka v spolupráci s Kinder Joy of Moving, s cieľom propagovať aktívny životný štýl a šíriť lásku k športu prostredníctvom nových generácií. V roku 2017 nadobudla medzinárodný rozmer s cieľom propagovať pozitívnu stránku športu a radosť z pohybu na celosvetovej úrovni.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke KinderJoyofmoving.com.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1013354/KinderSport_Tennis_Trophy.jpg

