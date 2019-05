Kinesis lança a Kinesis Mint, a prata e o ouro físicos na cadeia de blocos

O Kinesis Money é um sistema monetário evolucionário que utiliza ativos reais de ouro e prata como base para as moedas digitais. Essas moedas oferecem uma alocação na proporção 1:1 de lingote de ouro, com as taxas de transação acumuladas sempre que moedas são enviadas, gastas ou comercializadas e depois redistribuídas proporcionalmente para portadores da moeda Kinesis e de tokens como um rendimento baseado na velocidade, incentivando assim o uso.

"Minting" é o processo de criação de moedas Kinesis depositando-se moeda fiduciária para adquirir ouro ou depositando-se o ouro existente na Kinesis Mint. O metal físico é então emitido para a bifurcação (fork) personalizada da cadeia de blocos em stellar e representado em uma eWallet do usuário, facilitando a remessa na cadeia de blocos em stellar, que possibilita transações globais de mais de 3000 transações por segundo, com um tempo de liquidação de 3 a 5 segundos a uma taxa fixa de 0,45%.

Com os desenvolvimentos recentes que levantam dúvidas sobre a viabilidade das moedas estáveis baseadas em dinheiro vivo e em dólares americanos, talvez esse seja o momento ideal para a adoção de uma moeda estável baseada no ouro. Uma moeda administrada por uma empresa institucional e comercialmente responsável.

A Kinesis está revolucionando o setor dos metais preciosos ao eliminar as taxas pagas pelo armazenamento dos lingotes físicos de ouro e prata, além de fornecer aos portadores um modelo multifacetado de retorno do compartilhamento de taxa proporcionando mais valor aos possuidores de ouro e prata através desses retornos.

Thomas Coughlin, CEO do Kinesis Money , comenta: "Esse é um momento monumental para nós; a Kinesis Mint é o primeiro passo histórico no lançamento de nosso sistema monetário pioneiro. A transição global em direção à moeda digital descentralizada está ganhando força e o Kinesis Money define um precedente no espaço dos metais preciosos. Entre a incerteza e a volatilidade das moedas, as novas moedas Kinesis oferecem a plataforma financeira estável e confiável que os consumidores modernos estão buscando".

Com o escrutínio no ambiente da criptomoeda e a volatilidade grave dos preços, uma stablecoin como a Kinesis oferece uma aplicação no mundo real que aborda as principais preocupações sobre a moeda digital.

A Kinesis optou por manter sua oferta de tokens em aberto para proporcionar o maior tempo possível para a maximização da participação de interessados antes do fechamento no dia 30 de junho. Com a venda de mais de 65.000 dos tão procurados Kinesis Velocity Tokens (KVT) desde fevereiro de 2018, os KVTs se tornaram cada vez mais populares por recompensarem participantes com uma quota proporcional e generosa de 20% das taxas das transações geradas.

A Kinesis diz que está empolgada com a continuação do lançamento do produto em múltiplas fases, que, até o 4º trimestre de 2019, espera ver dois lançamentos tecnológicos adicionais.

Thomas continua: "Antes do tão esperado lançamento do Kinesis Exchange que deve acontecer dentro de apenas alguns meses, a Kinesis Mint oferecerá uma oportunidade a participantes importantes envolvidos com lingotes de ouro e no mercado de metais preciosos para trazer os metais para o ecossistema da Kinesis na expectativa de ganhar um fluxo de rendimento extra de capital. A Kinesis Mint é um passo crucial em direção ao lançamento total do Sistema Monetário Kinesis, inclusive em nosso cartão de débito VISA, e esperamos ansiosamente introduzir produtos futuros em áreas adicionais".

O próximo lançamento tecnológico do Kinesis Exchange está previsto para julho de 2019, permitindo aos participantes comercializar uma variedade de criptomoedas e moedas fiduciárias (fiat) em relação à KAU e à KAG, gerando assim velocidade e rendimentos para os cunhadores e os proprietários de metal com a Kinesis.

Para mais informações acesse www.kinesis.money .

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=z46UvutJ8v4

