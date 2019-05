Kinesis lance Kinesis Mint - de l'or et de l'argent physiques au sein de la blockchain

Kinesis Money est un système monétaire évolutif utilisant les actifs réels de l'or et de l'argent comme base pour des monnaies numériques. Ces devises offrent un ratio 1:1 en lingots physiques, avec des frais de transaction cumulés chaque fois que les devises sont envoyées, utilisées ou échangées, puis redistribuées proportionnellement à la devise Kinesis et aux détenteurs de tokens en fonction du rendement basé sur la vitesse, incitant par conséquent à l'utilisation.

La « frappe » est le processus de création de monnaies Kinesis consistant à effectuer un versement dans une monnaie fiduciaire afin d'acheter des lingots ou à déposer des lingots existants sur la Kinesis Mint. Le métal physique est ensuite déposé dans un fork dédié sur la Stellar Blockchain et apparaît dans le portefeuille électronique d'un utilisateur. Cela facilite les envois de fonds via la Stellar Blockchain et permet plus de 3 000 transactions par seconde avec un délai de règlement compris entre 3 et 5 secondes à un taux forfaitaire de 0,45 %.

Les développements récents suscitant des interrogations sur la faisabilité de monnaies stables basées sur les espèces et le dollar américain, il s'agit peut-être du moment idéal pour adopter une devise stable basée sur l'or, gérée par une entreprise institutionnelle et commercialement responsable.

Kinesis révolutionne l'industrie des métaux précieux en supprimant les frais de stockage de lingots d'or et d'argent physiques tout en fournissant un modèle de rendement à partage des frais aux multiples facettes offrant plus de valeur aux détenteurs d'or et d'argent.

Thomas Coughlin, PDG de Kinesis Money , a commenté : « Nous vivons une période historique. Kinesis Mint marque la première étape du lancement de notre système monétaire pionnier. Le passage global à la monnaie numérique décentralisée gagne s'accélère et Kinesis Money est en train de créer un précédent dans le secteur des métaux précieux. Face à l'incertitude et à la volatilité des monnaies, les nouvelles monnaies Kinesis constituent la plate-forme financière stable et fiable que recherchent les consommateurs modernes. »

Compte tenu de la surveillance dont fait l'objet le domaine des crypto-monnaies et de la forte volatilité des prix, une monnaie stable telle que Kinesis offre une application concrète permettant de répondre aux préoccupations fondamentales liées aux monnaies numériques.

Kinesis a choisi de garder son offre de tokens ouverte afin de donner aux gens le plus de temps possible pour maximiser leur participation avant la clôture le 30 juin. Les très convoités Kinesis Velocity Tokens (KVT), après avoir été vendus à plus de 65 000 exemplaires depuis février 2018, sont de plus en plus populaires dans la mesure où ils ont récompensé les participants avec un dividende dont le montant s'élève à 20 % des frais de transaction générés.

Kinesis se dit enthousiaste à l'idée d'un lancement de produit en plusieurs phases, qui devrait donner le jour à deux nouvelles versions de la technologie d'ici au quatrième trimestre de 2019.

Thomas Coughlin a ajouté : « Dans l'attente du lancement tant attendu de Kinesis Exchange dans quelques mois, Kinesis Mint offrira l'opportunité aux acteurs clés du marché des lingots et des métaux précieux d'introduire leurs métaux dans l'écosystème de Kinesis, dans le but de générer un flux de revenus potentiel supplémentaire sur leurs avoirs. Kinesis Mint représente une étape cruciale vers le lancement complet du Kinesis Monetary System et de notre carte de débit VISA. Nous sommes également impatients de lancer de nouveaux produits dans d'autres régions. »

La prochaine version de Kinesis Exchange, dont le lancement est prévu pour juillet 2019, permettra aux participants d'échanger diverses crypto-monnaies et monnaies fiduciaires avec des KAU et KAG, et offrira vitesse et rendement aux émetteurs et détenteurs de métal.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.kinesis.money .

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=z46UvutJ8v4

