Kinesis Money atua em parceria com a TicketSocket para a utilização no mundo real de moedas baseadas no ouro

LONDRES, 23 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- A Kinesis Money, um sistema monetário evolucionário que usa ativos reais como base para moedas digitais, anunciou hoje a parceria com a TicketSocket , uma plataforma poderosa e altamente personalizada de registro, emissão de ingressos de marcas brancas e gerenciamento de eventos.

A parceria considerará as moedas Kinesis integradas como uma opção de pagamento dentro da plataforma TicketSocket. A TicketSocket fornece software para excursões, espaços amplos e times de esportes profissionais ao redor do mundo, o que significa que se poderá agora comprar ingressos para os principais eventos do mundo utilizando as moedas digitais Kinesis.

As moedas digitais Kinesis combinam a estabilidade do ouro e da prata como uma reserva de valor e a eficiência da cadeia de blocos como um meio de câmbio. As moedas proporcionam uma base na proporção 1:1 de metais preciosos físicos alocados e protegidos gratuitamente em cofres ao redor do mundo. Podem ser depositadas ou transferidas entre carteiras digitais através de uma rede segura de cadeia de blocos, e gastas facilmente usando-se um cartão de débito em todos os locais onde o Visa/Mastercard seja aceito.

A parceria entre a Kinesis e a TicketSocket ressalta o potencial do uso no mundo real das moedas Kinesis.

Ryan Case, diretor comercial da Kinesis Money, comenta: "As pessoas que buscam a estabilidade de uma moeda baseada no ouro ou na prata, não sujeita aos mesmos riscos de várias moedas fiduciárias, podem cada vez mais usar no mundo real estas alternativas baseadas em ativos, como ao comprar ingressos para assistir ao seu artista ou time de esporte favorito".

"Os portadores das moedas Kinesis não apenas se beneficiarão de um meio de câmbio seguro e eficiente, mas podem também usá-las para transações diárias".

Kai M. Blache, presidente da TicketSocket, comenta: "Estamos muito empolgados por trabalhar em parceria com a Kinesis para proporcionar novas formas de pagamento aos nossos clientes. Esperamos introduzir a comunidade da Kinesis em nossas experiências personalizadas de emissão de ingressos e gerenciamento de eventos".

Ryan conclui: "A parceria é um exemplo extraordinário da utilização no mundo real que as moedas digitais Kinesis oferecem. Como empresas globais, incluindo a TicketSocket promovendo a Kinesis como uma forma de pagamento, nós nos aproximamos ainda mais do nosso objetivo final de revolucionar o sistema monetário existente conhecido atualmente".

Kinesis Money ( kinesis.money )

TicketSocket ( https://www.ticketsocket.com/ )

