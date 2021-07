King Power Group lance la promotion King Power Phuket Sandbox: Shop Eat Play Stay Safe en soutien de la campagne PHUKET SANDBOX de TAT

« Shop Eat Play Stay Safe » est une campagne axée sur le tourisme, conçue pour faciliter les vacances des voyageurs et les rendre amusantes du début à la fin. À l'arrivée à l'aéroport, les touristes seront accueillis avec des promotions intéressantes. Tout en prenant des vacances sur l'île, les avantages en magasin et en ligne sont en place ; des coupons de réduction et des offres de prix spéciaux sur les boutiques hors taxes du centre-ville, les restaurants et les activités amusantes. Après 14 jours, les touristes sont libres de voyager au-delà de Phuket, à Bangkok ou Pattaya. Ils peuvent également décider de rentrer chez eux. Quoi qu'il en soit, d'autres offres « Shop Eat Play Stay Safe » vous attendent et incluent, notamment, des privilèges pour du shopping hors taxes à l'aéroport et au centre-ville, les meilleurs prix de chambres d'hôtel à Bangkok, des prix spéciaux sur les billets d'entrée pour admirer des vues imprenables de Bangkok au sommet du plus haut bâtiment de Thaïlande, avec nombre d'activités intéressantes à faire dans le bâtiment pixélisé emblématique de la Thaïlande et dans son quartier. King Power publie également des lectures de voyage captivantes sur son site Web pour les touristes venant à Phuket pour la première fois, avec des listes de choses à faire, des endroits où aller, les meilleures plages, les cafés et restaurants intéressants. Tout cela, et les sourires chaleureux des habitants de Phuket, feront certainement de la visite des voyageurs à Phuket un séjour exemplaire.