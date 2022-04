King Steel lança sua exclusiva tecnologia mecatrônica MICS

HONG KONG, 7 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A King Steel Machinery Co., Ltd (King Steel), fornecedora mundial de aço de serviço completo com um compromisso de longo prazo com máquinas de moldagem por injeção com vários injetores e várias estações de trabalho de ferramentas, desenvolveu um sistema de vários injetores e grampos fixadores de moldes (MICS). Trata-se de um sistema mecatrônico que pode ser equipado com quatro conjuntos de injetores e pode ser utilizado de forma flexível para produzir produtos acabados de cor dupla/única com configuração linear, de disco ou molde, reduzindo os custos em 15% a 20%. Ao aumentar o número de conjuntos de injetores para ofertas de cor dupla de dois para quatro, a King Steel melhorou significativamente a capacidade de produção dessas máquinas em 70%, com um aproveitamento de equipamento de até 95%. Ao fazer isso, a empresa se tornou líder no setor de maquinários para calçados.