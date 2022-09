King Steel s'associe à Siemens pour placer Taïwan à l'avant-garde de la fabrication écologique

La grande puissance industrielle taïwanaise et la multinationale allemande s'associent pour réduire les émissions de carbone et économiser de l'énergie dans les processus de fabrication

TAICHUNG, Taïwan, 5 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Taiwan King Steel Machinery Co. et le conglomérat multinational allemand Siemens ont uni leurs forces, en collaboration avec l'équipementier industriel Ruhyih Automation, pour commencer l'intégration des technologies de jumeaux numériques dans les machines de moulage par injection. L'accord garantit les économies d'énergie et la réduction des émissions de carbone dans toute l'industrie en intégrant l'efficacité énergétique dès le début du processus de production. Grâce à cet accord, les trois parties contribueront à propulser Taïwan à l'avant-garde d'un élan mondial pour une fabrication durable.

Des représentants des trois entreprises se sont réunis à l'occasion du 20e conseil d'entreprise conjoint Taïwan-Allemagne à laquelle ont participé plusieurs hauts fonctionnaires des ministères de l'Économie des deux pays pour discuter d'initiatives économiques et de durabilité. Le moment fort de l'événement a été la signature d'un accord de coopération tripartite entre Siemens Taïwan, King Steel et Ruhyih Automation. Ce n'est pas la première fois que les trois géants de l'industrie collaborent. L'an dernier, ils ont uni leurs forces pour promouvoir l'industrie 4.0, chacun mettant sa propre expertise à profit.

Il serait difficile de trouver un trio plus compatible. Siemens Taïwan défend l'industrie 4.0, la fabrication intelligente et les solutions d'automatisation depuis un certain temps. King Steel, pionnier dans la production de machines de fabrication de mousse élastique, s'engage à innover et à concrétiser sa vision d'un processus de fabrication durable dans l'industrie de la chaussure et au-delà. De son côté, Ruhyih Automation, l'un des distributeurs de Siemens, est spécialisé dans les services techniques et le développement de produits pour l'industrie de la commande automatique.

Le dernier accord prévoit que les trois acteurs mondiaux s'unissent à nouveau pour représenter Taïwan et l'Allemagne en favorisant l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de carbone et la sécurité de l'information, en plus de continuer à soutenir l'avancement des critères ESG 4.0, combinant les critères ESG et l'industrie 4.0.

