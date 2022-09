King Steel une forças com Siemens para levar Taiwan à vanguarda da fabricação verde

A potência de fabricação taiwanesa e a multinacional alemã fazem uma parceria para reduzir as emissões de carbono e economizar energia nos processos de fabricação

TAICHUNG, Taiwan, 5 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A King Steel Machinery Co. de Taiwan e o conglomerado alemão Siemens uniram forças, em colaboração com o fornecedor de equipamentos industriais Ruhyih Automation, para começar a integrar tecnologias de gêmeos digitais em máquinas de moldagem por injeção. O acordo garante a redução de energia e carbono em todo o setor, incorporando eficiência energética desde o início do processo de produção. Por meio deste acordo, as três partes ajudarão a colocar Taiwan na vanguarda de um esforço global de fabricação sustentável.

Representantes das três empresas se reuniram na 20ª reunião do Conselho Empresarial Conjunto entre Taiwan e Alemanha, onde funcionários de alto nível dos ministérios econômicos de ambos os países participaram para discutir iniciativas econômicas e de sustentabilidade. O destaque do evento foi a assinatura de um acordo de cooperação tripartidária entre Siemens Taiwan, King Steel e Ruhyih Automation. Esta não é a primeira vez que os três gigantes da fabricação trabalham juntos. No ano passado, eles uniram forças para promover a indústria 4.0, cada um trazendo sua própria experiência única para a mesa.

Seria difícil encontrar um trio mais compatível. A Siemens Taiwan vem defendendo a indústria 4.0, a fabricação inteligente e as soluções de automação há algum tempo. A King Steel, pioneira na fabricação de máquinas para fabricação de espuma elástica, está comprometida com a inovação e em dar vida à sua visão de fabricação sustentável em todo o setor de fabricação de calçados, entre outros. Enquanto isso, a Ruhyih Automation, uma das distribuidoras da Siemens, é especializada em serviços técnicos e desenvolvimento de produtos para o setor de controle automático.

No mais recente acordo, as três empresas globais se unem novamente para representar Taiwan e Alemanha, promovendo a eficiência energética, a redução de carbono e a segurança da informação, além de continuar a apoiar o avanço do ESG 4.0, combinando ESG & Indústria 4.0.

