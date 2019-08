Kion Cosmetics gewinnt internationalen Preis für hohe Standards bei natürlichen und veganen Kosmetikprodukten

Auf das vor drei Jahren gegründete Unternehmen sind bereits Multinationals aus dem Premium-Sektor aufmerksam geworden. Seine Produkte werden mittlerweile in Metropolen wie London, Dubai, New York und Beverly Hills verkauft. „Bevor wir mit der Produktion im großen Maßstab beginnen, präsentieren wir Kion-Produkte auf internationalen Messen. Bislang war die Resonanz so positiv, dass wir bereits exportiert haben, bevor wir in Brasilien das Kommerzialisierungsstadium erreicht haben", erklärt Luciano Didier, Director of Development of International Business.

In diesem Jahr werden die asiatischen Märkte wie China und Thailand sowie eine Expansion in die USA anvisiert. In Brasilien sollen um die 60 Kioske und Shops in den wichtigsten Shoppingzentren des Landes entstehen. Produkte können auch online auf kioncosmetics.com (Portugiesisch, Englisch, Französisch und Spanisch) oder telefonisch (+55 11 25770275) bestellt werden.

Der primäre Rohstoff, der in Kion-Produkten verarbeitet wird, ist brasilianische Kimberlit-Tonerde. Diese gilt als selten, da sie vor mehr als 850 Millionen Jahren entstand und mehr als 130 kosmetische und pharmazeutische Applikationen aufweist. Diese Tonerde besitzt ausgezeichnete Eigenschaften zur Hautverjüngung und wird in Corguinho (Mato Grosso do Sul, Brasilien) abgebaut.

„Das Wirkungspotenzial der Kristalle und die mineralogische Kraft dieser Tonerde wurde vom Labor Kosmoscience in Brasilien und von Bureau Veritas in Kanada bestätigt", erklärt Executive Director Alan Oliveira.

Kion Cosmetics stellt bei führenden internationalen Branchenmessen aus, beispielsweise In-Cosmetics, Cosmoprof und Expocosmética. Die speziellen Eigenschaften der Marke haben in Fachzeitschriften wie Glamour UK, Harper's Bazaar, Vogue Russia und Cosmetics Design positive Erwähnung gefunden.

