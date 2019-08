Kion Cosmetics recebe prêmio internacional por excelência em cosméticos naturais e veganos

"Além de reconhecer a excelência da Kion Cosmetics, este prêmio é de grande importância, pois ajuda na expansão do nome da marca abrindo portas para novas negociações no mercado internacional", afirma Urandir Fernandes de Oliveira, presidente da BKC, apontando que a linha conta com grande variedade de produtos faciais, corporais e capilares, com tecnologia inovadora e eficaz para tratamento de rugas, clareamento, limpeza, hidratação e redução de medidas.

Fundada há três anos, a empresa despertou a atenção de multinacionais do setor premium e passou a ser comercializada nos principais centros comerciais do mundo, como Londres, Dubai, Nova York e Beverly Hills. "Antes mesmo de iniciarmos a produção em larga escala, começamos a apresentar os produtos da Kion em feiras internacionais e a aceitação foi tão alta que a exportação veio antes da comercialização no Brasil", explica Luciano Didier, Diretor de Desenvolvimento de Negócios Internacionais.

O foco para este ano são os mercados asiáticos, como China e Tailândia, e também a expansão nos Estados Unidos. No Brasil, a previsão é abrir cerca de 60 quiosques e lojas nos principais shoppings do país.

Os produtos também podem ser adquiridos pelo e-commerce kioncosmetics.com em português, inglês, francês e espanhol ou pelo telemarketing (11 25770275).

Diferenciais

A principal matéria-prima dos produtos da Kion é a argila vermelha kimberlito do Brasil, considerada rara por ter sido formada há mais de 850 milhões de anos e por ter mais de 130 aplicações cosméticas e farmacêuticas. Classificada como a mais poderosa para o rejuvenescimento da pele, a argila é extraída em Corguinho, no Mato Grosso do Sul.

"A eficácia dos cristais e do poder minerológico da argila foi comprovada pelos laboratório Kosmoscience do Brasil e Bureau Veritas do Canadá", esclarece Alan Oliveira, Diretor Executivo.

A Kion Cosmetics participa das principais feiras internacionais da área, como In-Cosmetics, Cosmoprof, Expocosmética, entre outras. Publicações especializadas como Glamour UK, Harper's Bazaar, Vogue Russia e Cosmetics Design já reconheceram as propriedades únicas da marca.

