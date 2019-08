Kion Cosmetics zdobywa międzynarodową nagrodę za doskonałość w naturalnych i wegańskich kosmetykach

– Poza uznaniem doskonałości Kion Cosmetics nagroda odgrywa ważną rolę ponieważ przyczynia się do szerzenia znajomości marki i otwiera drzwi do nowych możliwości biznesowych na rynku międzynarodowym – skomentował Urandir Fernandes de Oliveira, prezes BKC. Prezes podkreślił, że linia obejmuje szeroki wachlarz produktów do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów opartych na innowacyjnej technologii skutecznie zmniejszającej zmarszczki, rozjaśniającej cerę, czyszczącej, nawilżającej i zmniejszającej wymiary.