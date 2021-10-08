Кёрт Грасфельд становится вице-президентом TerraPay по платежным сервисам

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TerraPay

Oct 08, 2021, 04:07 ET

ГААГА (Нидерланды), 8 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания TerraPay — один из ведущих поставщиков платежных инфраструктур глобального масштаба — сегодня объявила о назначении Кёрта Грасфельда (Koert Grasveld) вице-президентом по платежным сервисам. Кёрт будет отвечать за управление платежными сервисами и расширение этого направления деятельности компании TerraPay среди ее нынешних и новых партнеров.

Koert Grasveld joined TerraPay as Vice President - Payments
Koert Grasveld joined TerraPay as Vice President - Payments

Проработав более 15 лет в различных отраслях и секторах, Кёрт стал опытнейшим профессионалом. Его карьера начиналась в гостиничном бизнесе, где он отвечал за направление деятельности, связанное с электронной коммерцией (онлайн-дистрибуцию гостиничных объектов по прямым и непрямым каналам). Затем он перешел в Booking.com, взяв на себя ответственность за выработку стратегии, а также установление договорных и деловых взаимоотношений с крупнейшими гостиничными сетями мира. После успешной деятельности в гостиничном секторе Кёрт перешел в платежную индустрию и работал сначала в AirPlus, а затем в American Express и GlobalCollect (ныне Wordline), где отвечал за управление работой с крупными клиентами в туристическом портфеле по региону EMEA.

Говоря о назначении Кёрта, соучредитель и директор по развитию бизнеса компании TerraPay Ани Сане (Ani Sane) прокомментировала это событие следующим образом: «Мы рады приветствовать Кёрта в нашей команде. Его бесценный опыт выстраивания долгосрочных отношений с клиентами и управления работой с ключевыми клиентами в гостинично-туристической сфере позволит нам расширить всемирную географию своего присутствия. Я уверена, что он будет реализовывать новаторские стратегии и новейшие перспективы, которые помогут TerraPay в успешном достижении новых высот. Я с нетерпением жду от него действенной роли в укреплении нашего устоявшегося бизнеса и желаю ему всего наилучшего в его новой работе с нами в компании TerraPay».

«Я горжусь оказанной мне честью и рад возможности присоединиться к такой сильной команде опытных руководителей с целью непрерывного поднятия планки в экосистеме цифровых платежей. Как вице-президент по платежным сервисам компании TerraPay, я ставлю своей целью расширение всемирной географии ее присутствия в качестве солидного предприятия, владеющего всей цепочкой процесса осуществления транзакций, предлагающего комплексное решение как для B2B, так и для B2C за счет установления прочных партнерских взаимоотношений, которые будут усиливать позиции компании по мере ее перехода на новый уровень с точки зрения масштабов своей деятельности. Я преисполнен восторга и радости в связи с согласованием концепции TerraPay. Я с нетерпением жду начала этого прекрасного этапа в своей карьере», — заявил Кёрт Грасфельд, новый вице-президент компании TerraPay по платежным сервисам.

Информация о компании TerraPay 

Компания TerraPay, штаб-квартира которой находится в Амстердаме, является лицензированным поставщиком инфраструктуры и комплексных решений для осуществления цифровых платежей. С 2014 года она строит постоянно расширяющуюся «платежную магистраль», предоставляющую компаниям беспрепятственный, безопасный и глобальный коридор для осуществления любых платежей — как мелких, так и крупных — в режиме реального времени. Компания TerraPay, зарегистрированная и регулируемая на 15 рынках по всему миру, является одним из ведущих партнеров мирового масштаба для банков, мобильных кошельков, операторов по переводу денежных средств, предпринимателей и финансовых учреждений, создавая многофункциональную платежную экосистему, поддерживающую различные типы и средства платежей. Благодаря интеграции в единое целое компания связывает своих партнеров с этой глубоко укоренившейся глобальной сетью, которая опирается на строгое соответствие действующим правилам и высокие стандарты безопасности.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: terrapay.com.

Контактная информация:
Anwesha Mukherjee (Анвеша Мукхерджи)
+919717241606
[email protected]

Логотип : https://mma.prnewswire.com/media/1222771/TerraPay_Logo.jpg 
Фото : https://mma.prnewswire.com/media/1655471/TPS0169_Koert_Grasveld.jpg

SOURCE TerraPay

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