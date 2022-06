KISS amplia sua presença para capacitar jovens tribais

Mais de 40 mil meninos e meninas tribais se formaram no KISS e estão bem posicionados em suas vidas profissionais, enquanto mais de 30 mil estão atualmente sendo formados aqui. O instituto oferece educação holística do ensino infantil à pós-graduação em um ambiente residencial, juntamente com treinamento de habilidades, treinamento esportivo e todas as necessidades básicas da vida, de forma totalmente gratuita. Ele também se diferencia por ser a primeira e única universidade do mundo exclusivamente para alunos tribais.

O modelo do KISS de capacitação foi aceito, elogiado e almejado para ser copiado por muitos formuladores de políticas, estadistas e países. Muitos órgãos da ONU, agências e ONGs internacionais da Índia e do mundo colaboraram com o KISS em diferentes tipos de programas ao longo dos anos. Como uma estrela-guia, o sucesso do KISS gerou uma demanda pela abertura de seus centros-satélite para que a população tribal dispersa de Odisha e de seus estados vizinhos possa ter acesso à educação de qualidade nas proximidades de sua terra natal, que, na maioria dos casos, é isolada e geograficamente inacessível.

Obviamente, o homem por trás da criação, expansão e desenvolvimento do KISS está fazendo o possível para estabelecer centros-satélite do KISS em diferentes distritos de Odisha, a fim de atender às necessidades das crianças tribais menos favorecidas.

Comandado pelo ilustre pedagogo e ativista social Dr. Achyuta Samanta, cuja visão consiste em que nenhuma criança seja privada do acesso à educação, o faz trabalhar com paixão para ampliar a presença do KISS, para que cada vez mais estudantes tribais possam tirar proveito desse modelo diferenciado que oferece educação e não perde o foco na preservação, proteção e promoção do patrimônio e cultura tribais ricos.

Campus ecológicos de última geração com infraestrutura excepcional e salas de aula inteligentes com aparência e sensação tribais surgiram em Baripada e Balangir. A inauguração das filiais de Balasore e Kalahandi, embora estejam prontas para funcionar, foi adiada em dois anos devido à pandemia. Todas as filiais foram inauguradas por Shri Naveen Patnaik, Ministro-chefe de Odisha. A mais recente foi a de Balasore, no dia 13 de junho, e a de Kalahandi, em 17 de junho. Novas filiais do KISS estão chegando no futuro próximo em Cuttack, Boudh, Kandhamal e Keonjhar. Já foram comprados os terrenos para centros-satélite em Puri, Ganjam e Koraput, e a fundação será feita em breve.

Buscas intermináveis

Todos os centros-satélite têm como base o mesmo conceito do KISS Bhubaneswar, uma escola residencial totalmente gratuita com capacitação vocacional e treinamento esportivo.

"Milhares de estudantes terão uma nova vida graças ao KISS. Eles poderão vencer por si e por suas famílias e quebrar os grilhões da pobreza intergeracional. Sob a liderança e orientação do KISS Bhubaneswar, essas filiais-satélite prosperarão e complementarão os esforços no fornecimento de educação de qualidade às crianças marginalizadas, nas proximidades de suas casas. É uma conquista para a capacitação de moradores tribais na Índia", disse o Dr. Achyuta Samanta.

