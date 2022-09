KISS recebe o prestigiado prêmio Alfabetização da UNESCO 2022 por aprendizado baseado em língua materna

BHUBANESWAR, Índia, 9 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Kalinga Institute of Social Sciences (KISS), Bhubaneswar, recebeu o prestigiado prêmio UNESCO King Sejong Literacy de 2022 por seu excepcional programa de alfabetização segundo as recomendações de um júri internacional.

Kalinga Institute of Social Sciences (KISS), Bhubaneswar Dr Achyuta Samanta, founder of KIIT and KISS sharing a light moment with students of KISS

O prêmio UNESCO King Sejong Literacy é patrocinado pelo Governo da República da Coreia e reconhece as contribuições para o desenvolvimento da alfabetização com base na língua materna. O KISS recebeu o prêmio na categoria de "Programa de Educação Multilíngue Baseado em Língua Materna". O prêmio inclui uma doação de USD 20 mil, uma medalha e um diploma. O KISS é membro do KIIT Group of Institutions.

O prêmio foi entregue em uma cerimônia de premiação global organizada pela UNESCO na Costa do Marfim, nos dias 8 e 9 de setembro de 2022, para comemorar o Dia Internacional da Alfabetização.

O objetivo do programa é enfrentar os desafios da baixa retenção de alunos indígenas no ensino básico devido a barreiras de idioma na sala de aula e a incapacidade dos professores para lidar efetivamente com salas de aula multilíngues e multiculturais.

Todos os anos, o foco dos Prêmios Internacionais de Alfabetização da UNESCO é um tema específico. Este ano, o foco foi Transformação dos Ambientes de Aprendizagem. O KISS é o quinto Instituto da Índia e o primeiro de Odisha a receber o prêmio internacional. Também é a terceira entre as ONGs sem fins lucrativos e a primeira organização indígena a receber o prêmio.

O KISS, o maior instituto para estudantes indígenas do mundo, é reconhecido pela adoção de pedagogias inovadoras como ferramentas de aprendizado e promover uma mudança perceptível na vida socioeconômica da população indígena por meio da educação. Este reconhecimento também confere destaque ao estado de Odisha no mapa mundial por seus esforços de mudança no ecossistema educacional. Além disso, é também um dia importante de celebração para as comunidades indígenas, uma vez que realmente é um prêmio para elas.

O KISS é uma organização sem fins lucrativos com sede em Bhubaneswar, Odisha, na Índia e foi fundado em 1992-93 pelo conhecido educador Dr. Achyuta Samanta para empoderar a população indígena por meio da educação. É uma instituição educacional em ambiente residencial que oferece educação holística, capacitação abrangente e treinamento esportivo de forma totalmente gratuita.

A iniciativa educacional do KISS compreende uma escola, uma faculdade e uma universidade fundada para oferecer a crianças indígenas, alimentos, educação e capacitação.

"Agradeço à UNESCO por reconhecer nossos esforços e inovações sociais no campo da educação, conhecimento e capacitação indígena. Na infância, lutei muito para ter uma educação adequada e agora dedico toda a minha vida e alma em oferecer educação holística a milhões de crianças vulneráveis", disse o Dr. Samanta em sua mensagem.

O KISS transformou a vida de 70 mil crianças indígenas (30 mil crianças atualmente em fase de educação e 40 mil ex-alunos) diretamente e cerca de 700 mil vidas nas comunidades indígenas indiretamente. Sua unidade de ensino superior, a KISS Deemed-to-be University, é a primeira universidade mundial exclusiva para estudantes indígenas. Em seu curso de evolução e função, o KISS colabora com várias agências e órgãos da ONU para a implementação de várias iniciativas relacionadas à educação e empoderamento. O KISS está em status consultivo especial junto ao Conselho Econômico e Social da ONU (ECOSOC) desde 2015 e é associado ao Departamento de Informações Públicas da ONU (UNDPI).

Desde a fundação, o KISS respeita a diversidade dos idiomas e dialetos indígenas. O foco da organização é difundir consistentemente o ensino básico em sala de aula na língua materna antes da transição para um idioma comum. Esses esforços pioneiros exclusivos do KISS adotaram uma forma concreta de "Educação Multilíngue Baseada na Língua Materna", em 2013.

O KISS, que adotou o programa de educação multilíngue por meio do modelo sandbox em inovação, é exemplo de transmissão de ensino em sala de aula em idiomas indígenas para outras instituições educacionais e governos. O objetivo do programa é enfrentar os desafios da baixa retenção de alunos indígenas no ensino básico devido a barreiras de língua na sala de aula e a incapacidade dos professores para lidar efetivamente com salas de aula multilíngues e multiculturais. O programa consiste de um formato híbrido com módulos de aprendizado coordenados presenciais e à distância, utilizando soluções que exigem baixa tecnologia, como televisão, rádio e mensagens de texto.

FONTE KISS

