Eine entsprechende Absichtserklärung wurde zwischen Youri Djorkaeff, CEO der FIFA-Stiftung, und Dr. Achyuta Samanta, Gründer von KISS, unterzeichnet. Das Dokument enthält im Wesentlichen die Bedingungen, unter denen sich beide Organisationen verpflichten, gemeinsam nach Möglichkeiten zu suchen - insbesondere im Hinblick auf die Ausweitung des Programms „Football For School", das bereits in zehn FIFA-Mitgliedsverbänden aktiv ist, heißt es in einer Erklärung.

Die FIFA hat KISS als Knotenpunkt für die Förderung des Fußballs ausgewählt, da der Ministerpräsident von Odisha, Naveen Patnaik, großen Wert auf die Förderung des Sports als Ganzes legt.

Im Oktober letzten Jahres kündigte KISS die Lancierung des ersten indischen FIFA Football For School Programms in Zusammenarbeit mit der FIFA an.

Die jüngste Entwicklung zielt darauf ab, das Engagement zwischen der FIFA und KISS, einem Bestandteil des KIIT, auf eine neue Ebene zu heben. Dem Schreiben zufolge wird das KISS als Wissenszentrum für die Ausbildung im Rahmen von Football for School und als logistisches Zentrum für die Verteilung von Football for School Bällen fungieren.

Bei dieser Gelegenheit sagte Herr Djorkaeff: „Wir sind sehr stolz und freuen uns, dass wir heute diese Absichtserklärung mit dem Kalinga Institute of Social Sciences unterzeichnen. Das Programm ‚Football For School' der FIFA-Stiftung wurde ins Leben gerufen, um das Leben von 700 Millionen Kindern positiv zu beeinflussen."

„Fußball ist ein globales Spiel, und wir haben bereits gesehen, welche Kraft er hat, um in jedem Winkel der Welt zu vereinen, zu inspirieren und zu erziehen, dank der Arbeit, die dieses Programm bereits geleistet hat. Ich bin sicher, dass die heute eingeleitete Zusammenarbeit dazu beitragen wird, dies noch weiter zu verbessern, und ich begrüße die Chancen, die sich daraus für Millionen von Kindern in der gesamten Region ergeben werden", sagte Dr. Samanta in seiner Reaktion. Dr. Samanta lobte den Ministerpräsidenten dafür, dass er den Sport im Bundesstaat in großem Umfang fördere und eine ständige Quelle der Ermutigung für alle Sportler sei. Auch Fußballfans und -liebhaber haben die jüngste Initiative von FIFA und KISS begrüßt und Dr. Samanta zur Zusammenarbeit gratuliert.

„Das Programm ist auf dem besten Weg, dieses Ziel zu erreichen und ist in Südamerika, Afrika, Ostasien, der Karibik und der arabischen Welt aktiv. Die Partnerschaft, die wir heute hier offiziell besiegeln, ist der nächste Schritt auf dem Weg nach Indien und Südasien", sagte er

Informationen zu KISS:

KISS ist die weltweit größte kostenlose Internatsschule und Universität für indigene Kinder mit 30.000 Internatsschülern und 30.000 Studenten an den Außenstandorten. Es hat bereits vielen Sportlern eine Plattform mit modernsten Einrichtungen geboten.

Der Schweizer Nationalrat Dr. Niklaus Samuel Gugger ist der globale Botschafter von KISS.

