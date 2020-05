Китайская фирма CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) осваивает новые модели поставок своей продукции за рубеж

Предприятие ищет инновационные пути решения проблем, созданных пандемией COVID-19

ЧЖЭНЬЦЗЯН (ZHENJIANG), Китай, 22 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Демонстрируя активное стремление осваивать новые модели сбыта продукции на зарубежных рынках, компания CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) Co., Ltd. заключила партнерское соглашение с Zhongshi Solar Energy Saving & Resources (Jiangsu) Co., Ltd. В ходе церемонии подписания документа 18 мая этого года глава правления CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) Ли Цзиннань (Li Jingnan) торжественно вручил генеральному директору компании-партнера Гэ Сянлинь (Ge Xianglin) памятный знак, подтверждающий статус Zhongshi Solar Energy Saving & Resources (Jiangsu) как агентства по сбыту солнечных модулей чжэньцзянского предприятия за пределами КНР.