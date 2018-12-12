Китайская компания Seraphim поставит модули для крупнейшей солнечной смарт-электростанции в Австралии

ЧАНЧЖОУ (CHANGZHOU), Китай, 12 декабря 2018 г. /PRNewswire/ -- Китайский поставщик фотоэлектрической продукции мирового класса, компания Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd. («Seraphim») на днях сообщила о планируемой поставке сверхсовременных модулей для проекта строительства солнечной электростанции мощностью 9 МВт в Австралии.

Солнечная ферма будет расположена в 95 км к западу от города Мори в Новом Южном Уэльсе. Генеральным подрядчиком в данном проекте выступает компания Kanowna Solar PL. По предварительным расчетам, станция будет оснащена 27 500 модулями Seraphim MX 325 Вт со встроенными оптимизаторами линейного уровня Maxim. Строительные работы на объекте начнутся в начале 2019 года.

Согласно официальным заявлениям компании, функция ограничения напряжения позволяет устанавливать в 1,5 больше смарт-модулей Seraphim в одном ряду, что заметно сокращает расходы и делает такие модули еще более подходящими для крупных солнечных электростанций или коммерческих проектов. Кроме того, по сравнению с традиционными продуктами, смарт-модули позволяют минимизировать схемные потери постоянного тока и снизить темпы замедленного распада, повышая производительность системы на 5 процентов.

«Мы рады сотрудничать с Kanowna в рамках этого поистине беспрецедентного проекта «умного» использования солнечной энергии. Это важная веха не только для обеих наших компанией, но и для всего австралийского рынка солнечной энергетики», - прокомментировал президент Seraphim Поларис Ли (Polaris Li).

«Для нас большая честь работать с Seraphim над реализацией этого революционного проекта. Наша инженерно-техническая команда потратила несколько месяцев на тщательное изучение преимуществ этих оптимизаторов, используемых Seraphim. Оптимизаторы Maxim идеально походят для солнечных систем коммунальных масштабов, поскольку отличаются чрезвычайной рентабельностью, продуманной конструкцией и встроенной функцией оптимизации на уровне ниже ряда», - прокомментировала д-р Эмма Мэйллер (Emma Mailler), генеральный директор Kanowna Solar.

О компании Seraphim

Всего за несколько лет, прошедшие с момента основания в 2011 году, компании Seraphim удалось достичь весьма впечатляющих результатов. Компания получила статус Tier-1 от BNEF, Top Performer от DNV GL и завоевала доверие самых требовательных клиентов по всему миру. Располагая объектами общей мощностью в 6 ГВт в более чем 40 странах мира, Seraphim предоставляет клиентам высококачественные продукты и профессиональные сервисы.

О компании Kanowna

В команду специалистов, стоящих за проектом Kanowna, входят Meralli Projects и Kinelli. Эти опытные австралийские профессионалы успешно и без привлечения государственных субсидий создают рентабельные солнечные электростанции коммунальных масштабов, неизменно получая высокие оценки отрасли.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.seraphim-energy.com

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http://www.seraphim-energy.com



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