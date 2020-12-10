Китайские и европейские СМИ ведут многостороннее сотрудничество для достижения взаимовыгодных результатов

Заявление было сделано в ходе «Европейского онлайн-форума сотрудничества медиапартнеров 2020» ("2020 European Media Partners Cooperation Online Forum"), организованного компанией CMG 10 декабря и посвященного теме «Диалог взаимодоверия в интересах взаимовыгодного сотрудничества» ("Mutual Trust Dialogue for Win-Win Cooperation").

Двадцать девять делегатов от 25 организаций из 16 европейских стран и Китая провели расширенные обсуждения по вопросам укрепления координации, углубления связей, объединения усилий для борьбы с пандемией и повышения доверия к миру посредством углубленных обменов.

Президент и главный редактор CMG Шень Хайсён (Shen Haixiong) выдвинул три предложения относительно текущей ситуации в информационной сфере. Он заявил следующее: «Во-первых, мы должны углублять сотрудничество в освещении мер реагирования на COVID-19; во-вторых, мы должны стимулировать кадровый обмен между средствами массовой информации; в-третьих, мы должны укреплять механизм нашего сотрудничества».

В своей речи он отметил, что Китай и Европа имеют единое мнение по широкому кругу вопросов и общие интересы в плане поддержки и применения мультилатерализма, усиления глобальных мер реагирования на COVID-19 и совместного содействия оживлению мировой экономики и решения проблем, связанных с изменением климата. У нас значительно больше единодушия, нежели разногласий. Кроме того, китайские и европейские медиапартнеры перейдут на новый этап более тесного, глубокого и прагматичного диалога, обмена и сотрудничества.

Президент Reuters Майкл Фриденберг (Michael Friedenberg) заявил следующее: «Мы должны признать силу партнерских отношений в этой новой информационной экосистеме. Это может принимать форму коллективной журналистики, отраслевых коалиций, новых коммерческих возможностей для торгового предпринимательства, информационного обмена или совместно используемых платформ».

Он также отметил, что CMG и CCTV+ являются важными партнерами и что наше партнерство остается одним из приоритетов.

«Без четкого двустороннего информационного взаимодействия никогда не будет полного доверия и углубленного сотрудничества. Поэтому в дружественных отношениях между различными странами и народами средства массовой информации играют жизненно важную роль», — заявил главный редактор и глава медиакомпании Class Editori S.p.A. Паоло Панераи (Paolo Panerai).

«В связи с ростом глобальной взаимозависимости я считаю, что медиакомпании больше не могут работать изолированно», — подчеркнул генеральный директор и председатель Исполнительного комитета Euronews Майкл Питерс (Michael Peters). Он убежден в том, что Euronews и CMG продолжат углублять свое сотрудничество в целях содействия лучшему взаимопониманию между нашими культурами.

Кроме того, CCTV+ и Reuters провели совместную церемонию запуска программы China Business Video (CBV). Она предоставляет клиентам Reuters информацию о финансовых новостях из Китая, которая будет распространяться непосредственно по каналам CMG в целях повышения эффективности сотрудничества между китайскими и другими СМИ и укрепления информационных обменов.

В ходе форума президент CCTV Video News Agency (CCTV+) Тэн Юньпин (Teng Yunping) и управляющий директор European News Exchange (ENEX) Эдриан Уэлз (Adrian Wells) подписали Стратегический меморандум о взаимопонимании, сообщающий об официальном запуске проекта "European Media Partners (EMP)". В перспективе обе стороны будут укреплять сотрудничество в отношении новостных материалов, новостных репортажей, зарубежных репортеров, новостной продукции и медиафорумов.

В то же время дан старт программе BizToday с целью обеспечения проекта "European Media Partners" специализированными китайскими и европейскими финансовыми новостями, совместно создаваемыми агентствами CMG, CCTV+ и ENEX.

Во время форума представители Китая и Европы совместно участвовали в экспертной онлайн-дискуссии на тему "Multilateral Cooperation and Mutual Trust, Common Challenges and Win-Win Future" («Многостороннее сотрудничество и взаимное доверие, общие проблемы и взаимовыгодное будущее») с целью обсуждения того, как китайские и европейские СМИ способствуют укреплению взаимного доверия между людьми с обеих сторон и осуществляют многостороннее сотрудничество для достижения взаимовыгодных результатов.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1361762/CMG_European_media_partners_issued_statement_CCTV.jpg

SOURCE CCTV+