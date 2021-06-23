Китайский хит -- TANK от GWM -- готовится к дебюту на мировом рынке

Будучи хитом на китайском автомобильном рынке с невероятной рыночной конъюнктурой, созданный моделью TANK 300 «феномен ТАНКА» продолжает развиваться. Компания GWM увеличила свои производственные мощности для выпуска TANK 300 с целью сокращения цикла поставки автомобилей. После возобновления предпродажи TANK 300 с 19 апреля GWM получила 5000 заказов всего за 3 часа. В частности, из-за огромного количества заказов на TANK 300 версии Prime покупателям необходимо оформлять свои заказы за полгода до фактического приобретения автомобиля. В сегменте китайских внедорожников класса SUV модель TANK 300 занимает совокупную долю рынка, превышающую 50%.

Будучи всемирно известным элитным брендом внедорожников компании GWM, TANK обладает непревзойденными возможностями по эксплуатации в условиях бездорожья, сочетая в себе роскошь и комфорт. Этот бренд создает на рынке новую категорию «популярно-развлекательный внедорожник класса SUV». Самый ходовой представитель этого бренда — TANK 300, созданный на специализированной платформе интеллектуальных внедорожников TANK компании GWM, имеет превосходные эксплуатационные характеристики под стать другим автомобилям, выпускаемым под этой маркой. TANK 300, оснащенный силовым агрегатом на основе двигателя 2.0T с прямым впрыском и турбонаддувом и 8-ступенчатой автоматической коробки передач ZF и обладающий такими функциональными элементами, как система поддержания выбранной скорости при движении по бездорожью, а также поворотный и ползучий режимы, свойственные танкам и являющиеся уникальными среди продукции того же уровня, может удовлетворять потребности клиентов как в ежедневных городских поездках, так и в загородных путешествиях. В то же время его роскошный салон, оформленный с использованием материалов премиум-класса, и интеллектуальная система управления автомобилем с доступом в Интернет обеспечивают водителям интеллектуальное и комфортное вождение. Кроме того, выпускаемый компанией GWM роскошный коммерческий флагман TANK 800 также обеспечивает владельцам превосходные впечатления от вождения благодаря своему изысканному дизайну, высококачественным материалам, высокоточным технологиям, полноразмерному салону коммерческого типа и современным интеллектуальным системам. Он обладает более высоким топливным КПД после получения двигателя 3.0T V6 в качестве своего главного силового агрегата и разработанной компанией GWM 9-ступенчатой автоматической коробки передач в качестве трансмиссии. TANK 700, являющийся представителем выпускаемой компанией GWM серии на основе технологии "mecha" («меха»), спроектирован с использованием рамы лестничного типа и даже оснащен независимой подвеской всех четырех колес и пневматической подвеской для повышения удобства вождения. Этот продукт сочетает в себе уникальный и первозданный экстерьер в стиле «меха» с роскошным и комфортабельным интерьером, создавая эффектный контраст.

В перспективе компания GWM продолжит расширять ассортимент люксовых внедорожников марки TANK и попытается охватить высококлассные внедорожники класса SUV, начиная с компактных и заканчивая полноразмерными. Ожидается, что благодаря своей прочной позиции на китайском рынке серия TANK быстро выйдет на мировой рынок и обеспечит пользователей по всему миру высококачественной продукцией.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1538753/1.jpg

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