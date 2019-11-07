Китайский ритейл-гигант Suning заключил сделки с зарубежными брендами на Международной выставке импортных товаров и услуг

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Suning Holdings Group

Nov 07, 2019, 13:24 ET

  • В ближайшие три года компания планирует открыть экспериментальные магазины со специализацией на молодых зарубежных брендах для их продвижения на китайском рынке
  • Suning расширяет сотрудничество с итальянской торговой организацией ITA и итальянскими брендами

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 7 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- В рамках Китайской международной выставки импортных товаров и услуг (CIIE) компания Suning Holdings Group, - коммерческий гигант, занимающий второе место в рейтинге 500 ведущих негосударственных предприятий Китая, и получающий ежегодный доход в размере около 77 млрд евро, - заключила соглашения с десятками зарубежных брендов.

Suning также выбрала топовую выставку, проходящую уже второй год подряд и ориентированую на содействие двусторонней торговле, в качестве площадки для обнародования своих планов по открытию в Китае в ближайшие три года 150 экспериментальных магазинов товаров молодых зарубежных брендов.

Компания, которая в 2020 году будет отмечать свое 30-летие, сообщила о заключении контрактов с десятками разнообразных международных брендов в ходе Трансграничной конференции пров. Цзянсу, состоявшейся сегодня в рамках CIIE. Эти сделки наглядно демонстрируют активное стремление ритейл-гиганта познакомить молодое поколение китайских потребителей с широким спектром иностранных торговых марок и добиться статуса оптимального партнера среди брендов, желающих выйти на китайский рынок.

Особое предпочтение Suning отдает соглашениям с нишевыми, высококачественными зарубежными брендами и компаниями, создающими уникальные и элитные продукты. Наряду с планами создания 150 экспериментальных магазинов, предоставляющих китайским потребителям доступ к крупнейшим международным торговым маркам, группа также намеревается в первой половине 2020 года открыть инновационный смарт-универмаг Suning International.

В число 16 брендов, с которыми компания заключила соглашения в ходе CIIE, входит ряд ведущих итальянских торговых марок - производитель бытовой техники De'Longhi, бренд продуктов по уходу за кожей Perlier, косметическая фирма Bolton Group и т.д. Продолжают этот список французская пищевая корпорация Danone, американский изготовитель наручных часов Timex, вторая по величине в Бразилии компания отрасли переработки продуктов питания Mafrig Global Food и южнокорейская фирма NUC Electronics.

Президент Suning International Стивен Чжан (Steven Zhang), отвечающий за реализацию амбициозных международных стратегий Suning, отмечает: "Наша основная задача - привезти в Китай актуальные и высококачественные товары для дома и стиля из всех уголков земного шара, чтобы посредством инноваций в сфере смарт-ритейла и рациональных партнерств удовлетворить ожидания и потребности нового поколения китайских потребителей. Сделки, заключенные нами в ходе CIIE, отражают наше стремление объединять Восток и Запад, содействуя культурному обмену и создавая взаимовыгодные коммерческие возможности, в том числе и для зарубежных брендов, желающих осваивать китайский рынок. И мы с нетерпением ждем расширения подобного сотрудничества в самом ближайшем времени".

Ранее на этой неделе в ходе выставки CIIE Suning заключила трехлетнее партнерское соглашение с Italian Trade Agency (ITA). На церемонии подписания документа присутствовали президент ITA Карло Ферро (Carlo Ferro) и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо (Luigi Di Maio). Г-н Ди Майо высоко оценил вклад Suning в открытие аутентичным итальянским брендам доступа на китайский рынок, а также выразил надежду на дальнейшее успешное продвижение товаров итальянских производителей на рынке Поднебесной посредством комплексных ритейл-каналов Suning.

По условиям соглашения, ITA будет тесно сотрудничать с гигантом розничной торговли в вопросах расширения числа итальянских брендов, представленных на рынке Китая, - в частности, в сегментах дизайна, моды, высоких технологий, виноделия и деликатесов. В рамках этого партнерства итальянская торговая организация также окажет поддержку "Suning-Italian Retail Academy" - программе подготовки профессиональных зарубежных закупщиков.

В текущем году компания Suning заключила соглашения со 150 итальянскими брендами, треть из которых впервые выходит на рынок Китая. В их числе - производитель вина Biondi Santi и парфюмерная торговая марка Culti. Другими брендами-партнерами Suning стали такие известные представители различных категорий, как Technogym, Versace, Armani, illy и San Benedetto.

Г-н Чжан осуществляет свою деятельность в миланском офисе Suning, открытие которого в 2018 году послужило мощным стимулом для расширения присутствия Suning International на европейском рынке. По прогнозам, к концу 2020 года как минимум 30% всех доходов группа будет получать именно от своего зарубежного подразделения.

Suning Holdings Group является владельцем Suning.com - дочерней компании сферы смарт-ритейла, на сегодняшний день имеющей статус самого ценного китайского бренда розничной торговли. Группа на протяжении трех лет подряд включается в рейтинг крупнейших предприятий мира Fortune Global 500. Ее общая оценочная стоимость составляет около 34 млрд евро, а операционный доход превышает 33 млрд евро. На прошлой неделе Suning.com обнародовала промежуточный финансовый отчет, согласно которому доходы компании за первые три квартала 2019 года составили более 23,62 млрд евро.

О компании Suning Holdings Group: 

Основанная в 1990 году компания Suning является одним из ведущих коммерческих предприятий Китая и владеет двумя открытыми акционерными обществами в КНР и Японии. В 2019 году Suning Holdings вошел в тройку лидеров среди 500 ведущих негосударственных предприятий Поднебесной с годовым доходом в размере 602,5 млрд долл. США (около 77,24 млрд евро) и сохранил за собой первое место в категории Интернет-торговли. Следуя концепции "экосистемного лидерства путем обеспечения высочайшего качества жизни для всех и каждого", Suning постоянно укрепляет и расширяет свое присутствие в розничной сфере посредством корпоративной экосистемы, состоящей из различных вертикально интегрированных отраслей, включая коммерческую недвижимость, финансовые сервисы и спорт. Главное подразделение группы - Suning.com, - специализирующееся на инновационных решениях для онлайн- и офлайн-ритейла, вот уже три года подряд, с 2017 по 2019 гг., входит в рейтинг Fortune Global 500.

SOURCE Suning Holdings Group

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Китайский ритейл-гигант Suning заключил сделки с зарубежными брендами на Международной выставке импортных товаров и услуг

News provided by

Suning Holdings Group

Nov 07, 2019, 13:24 ET