KLab de mãos dadas com a indústria de videogames e a OMS na campanha #PlayApartTogether para prevenir o avanço do COVID-19

O mundo todo está sofrendo os impactos causados pelo avanço do COVID-19. Diante deste cenário decidimos fazer nossa parte integrando a iniciativa #PlayApartTogether que busca apoiar jogadores e todas as pessoas ao redor do mundo com as palavras "fiquem em casa, pratiquem o isolamento social e joguem juntos"

Além disso, se iniciam hoje campanhas em nossos aplicativos para que os jogadores possam aproveitar seu tempo em casa com mais diversão. Confira mais informações nos sites de cada jogo e também nas mídias sociais.

Mensagem

À Comunidade Mundial, Acredito que todos estejam passando por dias difíceis por causa do (COVID-19). Para evitar o avanço da contaminação e para proteger aqueles que amamos, agora mais do que nunca, permanecer em casa é fundamental. Os jogos são uma forma de entretenimento da qual é possível usufruir em sua residência. Ao invés de sair é possível ajudar no combate à epidemia apenas ficando em nossas casas, jogando com nossos familiares, parceiros e amigos, isto é o (#PlayApartTogether). Preparamos campanhas para ajudar você a se divertir com nossos jogos. Oramos pela saúde e segurança de todos. KLab Inc. Presidente e CEO Hidekatsu Morita

Sobre o #PlayApartTogether

É uma iniciativa que une as principais empresas de games do mundo num esforço para incentivar o cumprimento das recomendações (isolamento social, higiene das mãos) da OMS. Essa iniciativa será transmitida através dos jogos e networks ao redor do mundo. Jogar em casa é também uma forma de proteger a saúde física e mental. Para mais informações visite a página do anúncio oficial e o site da OMS .

*Os nomes de empresas e serviços são marcas registradas de suas respectivas companhias.

Jogos que fazem parte da campanha

"Love Live! School Idol Festival All Stars"

Os jogadores podem ganhar 5 "Live Candy (100%)", além de outros prêmios.

"Captain Tsubasa: Dream Team"

Os jogadores podem ganhar até 100 Bolas dos Sonhos, Entradas de Roleta SSR, além de outros prêmios.

"Bleach: Brave Souls"

Os jogadores podem ganhar "Choose a ★5 Summons Ticket (April 2020)" , "Choose a ★5 Summons Ticket (April 2020 Seasonal)" , além de outros prêmios.

"Utano☆Princesama Shining Live"

Os jogadores podem ganhar "11-Shot Pass (SR+ x1) ", além de outros prêmios.

"Love Live! School Idol Festival"

Os jogadores podem ganhar Sugar Cubes (LP50), Scouting Tickets, Scouting Coupons, e também UR Scouting Ticket!

*Para maiores informações acesse as campanhas diretamente nos jogos. Essas informações podem sofrer alterações sem aviso prévio.

*Certos jogos podem não estar disponíveis dependendo da língua ou região do usuário.

Copyright

©2013 PROJECT Lovelive!

©2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!

©PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club

© KLabGames

©SUNRISE

©bushiroad

©Yoichi Takahashi/SHUEISHA

©Yoichi Takahashi/SHUEISHA/TV TOKYO/ENOKIFILM

© KLabGames

©Tite Kubo/Shueisha, TV TOKYO, dentsu, Pierrot ©KLabGames

©SAOTOME GAKUEN © KLabGames

©2013 PROJECT Lovelive!

©2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!

© KLabGames

©bushiroad

Sobre a KLab

Klab é líder em jogos on-line para dispositivos móveis . A empresa foi fundada em 2000, tem sua sede em Tokyo e está listada na Primeira Seção do mercado de ações de Tokyo. A Klab integra constantemente o rank das 52 maiores empresas de games desde 2012. Com uma ênfase em qualidade e jogos inovativos a empresa continua a crescer, expandindo-se além do mercado Japonês, com um escritório em Xangai. Para mais informações sobre a Klab visite: http://www.klab.com/jp/english/ .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1156224/KLab_PAT_01.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1156223/KLab_PAT.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1156225/KLab_PAT_03.jpg

FONTE KLab Inc.

Related Links

klab.com



SOURCE KLab Inc.