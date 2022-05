Klarpay AG lève 3 millions de francs suisses pour accélérer sa croissance

Klarpay AG termine sa ronde de financement en ajoutant payabl. à sa liste d'investisseurs stratégiques, à côté d'autres grands noms du secteur de la fintech

ZUG, Suisse, 16 mai 2022 /PRNewswire/ -- La société fintech suisse Klarpay AG a récemment annoncé le terme de sa première ronde de financement externe, laquelle lui a permis de lever 3 millions de francs suisses. Cette ronde a été menée par l'institution de paiement reconnue payabl., fondée en 2010 avec la mission d'accélérer l'innovation technologique dans l'industrie des services de paiement, et de démocratiser l'accès aux solutions de paiement mondiales. Avec des bureaux à Francfort, Londres et Chypre, payabl. prend désormais en charge de nombreux clients de premier plan du secteur de la fintech, parmi lesquels eToro et Bernstein Bank.

Les nouveaux investisseurs présents à cette dernière ronde de financement de Klarpay ont tous été stratégiquement sélectionnés en fonction de leur expérience réussie en matière de performance commerciale ainsi que de leur capacité à contribuer positivement à la croissance et à l'expansion continues de Klarpay. Il conviendra de noter également que la société a initialement été mise sur pied par ses fondateurs, Mihkel Vitsur et Martynas Bieliauskas.

« Cette première ronde de financement externe de Klarpay marque une étape importante dans la trajectoire de notre entreprise car elle nous permettra de tirer parti du réseau et de l'expertise de notre nouvelle base d'investisseurs afin d'accélérer notre croissance en 2022 et au-delà. Plus précisément, nous avons l'intention d'utiliser ce capital supplémentaire pour stimuler notre stratégie de croissance basée sur les produits, nous avons en outre l'intention d'augmenter notre effectif, notre base de clients et de performer l'adéquation produit-marché », a déclaré Martynas Bieliauskas, P.-d-g de Klarpay.

En tant que première société de la fintech suisse autorisée par la FINMA à travailler exclusivement avec le commerce électronique, les entrepreneurs numériques et les influenceurs des réseaux sociaux, Klarpay va donner du pouvoir aux entreprises en ligne grâce à des solutions d'acceptation des paiements et de transfert de fonds transfrontalières et évolutives. Fondée en 2019, la solution innovante de Klarpay cumule des décennies d'expérience dans l'industrie, elle a donc les moyens d'offrir aux entrepreneurs numériques des services bancaires d'entreprise tout-en-un, notamment l'accès à des comptes IBAN multidevises, l'acceptation de paiements à l'échelle mondiale et des services de décaissement numériques.

Ugne Buraciene, P.-d.g. du groupe payabl. va rejoindre le conseil consultatif de Klarpay. Elle a ainsi commenté la fin de la ronde de financement Klarpay :

« Je suis ravie de participer à la croissance de Klarpay et je suis convaincue qu'ensemble, nous pouvons explorer et exploiter le potentiel du secteur de la fintech. Notre partenariat avec Klarpay est venu naturellement puisque nos produits et services se complètent.

Nous pensons qu'entre nos solutions d'acquisition et de paiement alternatif, et les capacités de Klarpay en matière de banque transactionnelle et de règlement, ce partenariat mutuellement bénéfique apportera une valeur ajoutée significative à nos clients, qui sont toujours au cœur de nos décisions. »

Alors que Klarpay continue de constituer une équipe de haut niveau composée d'experts du secteur, d'innovateurs et de gens dont l'avis compte dans la fintech, Martynas est convaincu que Klarpay est en passe de devenir l'un des principaux acteurs du secteur :

« Nous pensons que Klarpay est bien positionnée pour jouer un rôle de premier plan dans le déblocage des problèmes autour des solutions bancaires, de paiement et de décaissement pour les entreprises numériques. Chez Klarpay, nous ne cherchons pas à réinventer les basiques. Il existe déjà des solutions de paiement fiables pour les entreprises. Notre technologie est par contre la seule à intégrer simplement les meilleurs produits et solutions de paiement à une solution bancaire et de paiement tout-en-un, développée exclusivement pour les entreprises en ligne d'aujourd'hui. »

À propos de Klarpay AG

Klarpay AG est une société fintech de premier plan qui propose aux entreprises en ligne l'accès à des comptes IBAN multi-devises, l'acceptation des paiements à l'échelle mondiale et des solutions de décaissement numérique. En tant que première société fintech autorisée en Suisse à travailler exclusivement avec le commerce électronique, les entrepreneurs numériques et les influenceurs des réseaux sociaux, Klarpay cherche à donner du pouvoir aux entreprises numériques en leur permettant d'accéder à des comptes commerciaux et des solutions de paiement qui sont sans frontières, évolutifs et sur mesure. Fondée en 2019, Klarpay AG est une institution financière de dépôt agréée et réglementée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), en vertu de la loi fédérale sur les banques, article 1b.

