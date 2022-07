Klarpay devient un nouveau membre principal de Visa

ZUG, Suisse, 11 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Klarpay AG est devenu membre principal du réseau Visa, leader mondial des paiements numériques, pour poursuivre sa mission de démocratisation des services de paiement, des services bancaires et de décaissement numérique pour les activités commerciales en ligne.

L'entreprise de technologie financière suisse Klarpay AG a signé un partenariat international avec Visa, intégrant ainsi le réseau Visa avec le statut de membre principal ; cette adhésion permet à Klarpay d'accéder au réseau de transactions commerciales interbancaires transfrontalières et de devenir émetteur direct de cartes.

Cette nouvelle certification octroyée par Visa illustre à nouveau l'engagement de Klarpay à offrir les meilleurs services à sa clientèle croissante. L'adhésion directe au réseau Visa offre aux clients commerçants de Klarpay un moyen rapide, simple et intégré de gérer leurs fonds et de réaliser leurs transactions transfrontalières quotidiennes.

Il faut noter que pour être admis en tant que membre principal du réseau Visa, Klarpay a dû suivre un processus d'adhésion rigoureux et se soumettre à un audit pluridisciplinaire réalisé par Visa International pour s'assurer que l'entreprise remplit tous les critères opérationnels en vigueur et les exigences réglementaires. De plus, l'adhésion en tant que membre principal au réseau Visa vient s'ajouter à l'excellence opérationnelle de Klarpay, certifiée conforme aux normes de sécurités de l'industrie des cartes de paiement (PCI DSS) niveau 1, qui garantit la qualité, la transparence et la solidité des systèmes de sécurité des paiements de Klarpay.

Comme l'a souligné Martynas Bieliauskas, PDG de Klarpay :

« Devenir membre principal de Visa était l'un de nos principaux objectifs depuis le lancement de Klarpay en 2019. Ce statut de membre principal place Klarpay dans une position unique pour faire face à une demande croissante de solutions de paiement, de services bancaires et de décaissements numériques fluides, adaptables et accessibles. En tant que première société de technologie financière suisse autorisée par la FINMA à travailler exclusivement avec des commerçants en ligne, des entrepreneurs numériques et des influenceurs des réseaux sociaux, Klarpay cherche à renforcer le commerce en ligne avec des solutions internationales et adaptables d'acceptation et de versement de paiement.

Cette dernière réussite constitue également une nouvelle étape pour Klarpay, qui lui permet de proposer des produits encore plus adaptés aux besoins des entrepreneurs numériques. En nous tournant vers l'avenir, nous nous engageons à innover continuellement par le biais de notre gamme de services en pleine expansion et à aider les commerces en ligne de toutes tailles à prospérer au niveau international en leur fournissant des technologies de paiement et des technologies bancaires d'entreprise exhaustives. »

Comme l'a déclaré Santosh Ritter, responsable de Visa pour la Suisse et le Liechtenstein :

« Nous sommes heureux d'annoncer ce partenariat avec Klarpay, qui a reçu le statut de membre principal, permettant d'offrir une solution B2B Connect pour la première fois en Europe centrale. Dans le cadre de notre engagement en matière de technologie financière, nous permettons à Klarpay d'accéder à notre réseau Visa international pour renforcer les activités commerciales en ligne et proposer des expériences clients innovantes. Nous offrons nos services à valeur ajoutée non seulement aux clients bancaires traditionnels, mais aussi aux entreprises de technologie financière. Nous sommes impatients de travailler avec Klarpay pour contribuer à accroître ses activités bancaires transfrontalières. »

À propos de Klarpay AG

Klarpay AG est l'une des principales sociétés de technologie financière qui offre aux commerçants en ligne l'accès à des comptes IBAN multidevises, l'acceptation des paiements internationaux et des solutions de décaissement numérique. En tant que première société de technologie financière suisse autorisée à travailler exclusivement avec des commerçants en ligne, des entrepreneurs numériques et des influenceurs des réseaux sociaux, Klarpay cherche à renforcer les entreprises numériques en leur permettant d'accéder à des comptes commerciaux et à des solutions de paiement sans frontières, évolutifs et sur mesure. Fondée en 2019, Klarpay AG est une institution financière de dépôt agréée et réglementée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi fédérale suisse sur les banques, article 1b.

À propos de Visa

Visa est un leader mondial des paiements numériques qui facilite les transactions entre consommateurs, commerçants, institutions financières et organismes gouvernementaux dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, fiable et sécurisé, permettant aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons que les économies les plus inclusives nous grandissent tous, partout, et nous considérons l'accessibilité comme essentielle pour l'avenir des mouvements monétaires. Pour en savoir plus, consultez www.visaeurope.ch .

