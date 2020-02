Klaster sztucznej inteligencji Atlas 900 firmy Huawei zdobywa nagrodę GSMA GLOMO w kategorii technologia przyszłości

Urządzenie Atlas 900 to najszybszy na świecie klaster trenowania sztucznej inteligencji. Potężna maszyna łączy w sobie procesory sztucznej inteligencji Ascend 910 firmy Huawei dla 256 do 1024 petaFLOPS (PFLOPS) FP16, zapewniając moc obliczeniową równą 500 000 komputerów. W trakcie testu polegającego na trenowaniu modelu ResNet-50 Atlas 900 pobił rekord świata i wytrenował model w zaledwie 59,8 sekundy. Jest to jedyny produkt na rynku umożliwiający trenowanie tego typu w mniej niż minutę.

Atlas 900 znajduje wiele zastosowań w badaniach naukowych i innowacji biznesowej, pozwalając naukowcom na szybsze trenowanie modeli SI z obrazami i wideo. Jest to źródłem korzyści nie tylko w badaniach naukowych, które mają dostęp do bardziej wydajnych i dokładnych prognoz astronomicznych, petrochemicznych i pogodowych, ale także w biznesie, na przykład przez szybsze wprowadzenie na rynek pojazdów autonomicznych.

Klaster sztucznej inteligencji Atlas 900 ma trzy połączone szybkie tryby: Huawei Cache Coherent System (HCCS), PCIe 4.0 i 100GE. Atlas 900 wykorzystuje przełączniki centrum danych z serii Huawei CloudEngine do obsługi sieci synchronizacji parametrów z pełną siatką w trenowaniu modeli SI z szybkością ponad 100 TB (10^12 na sekundę). Rozwiązanie to zmniejsza opóźnienie synchronizacji o od 10 do 70%, tym samym znacznie zwiększając wydajność trenowania.

Tak duża moc obliczeniowa może doprowadzić do przegrzewania się systemu. Klaster SI Atlas 900 wyposażono w wiodący w branży system odprowadzania ciepła, który jest odpowiedzią na ten problem. Hybrydowy system chłodzenia płynnego pozwala na uzyskanie wskaźnika chłodzenia płynnego przekraczającego 95%, a pracuje z technologią adiabatyczną na poziomie szafy. Idealny poziom wykorzystania energii (PUE) w centrach danych wynosi 1.0. Pojedyncza szafa z urządzeniem Atlas 900 zapewnia odprowadzanie ciepła nawet do 50 kW przy PUE na poziomie poniżej 1.1. Ponadto Atlas 900 to urządzenie, które znacznie lepiej wykorzystuje przestrzeń w porównaniu do szaf chłodzonych powietrzem 8 kW, co zmniejsza ślad urządzenia o 79%. Innowacyjny system chłodzenia płynnego znacznie zmniejsza koszty TCO klientów dzięki większej energii, większej gęstości i niskiemu PUE.

– Ten kandydat do nagrody jest platformą postępu w całym wachlarzu zastosowań w branży mobilnej i nie tylko, wykorzystując najnowszą technologię do zapewnienia niesamowitej prędkości i wydajności z minimalnym śladem węglowym – jak skomentował jeden z członków jury.

GSMA GLOMO

Nagrody Global Mobile Awards (GLOMO) zostały ustanowione przez GSMA w 1996 r. i stały się jednymi z najbardziej prestiżowych wyróżnień w branży. Są wyrazem uznania za znaczący wkład w rozwój branży komunikacji mobilnej.

