Klaster sztucznej inteligencji Huawei Atlas 900 zdobywa Red Dot Award 2020

Przodująca sieć klastrów: jako szczyt osiągnięć w przetwarzaniu SI, model Atlas 900 łączy tysiące procesorów SI Huawei Ascend 910, tworząc najszybszy na świecie klaster uczenia SI. Przewodząc badaniom naukowym i innowacjom biznesowym model Atlas 900 daje możliwości naukowcom dzięki niespotykanej wcześniej szybkości uczenia modeli SI na danych obrazu i wideo. Idealnie sprawdzający się tak w codziennych, jak i złożonych zadaniach klaster intensyfikuje prace nad badaniem wszechświata, przewidywaniem pogody, wykorzystywaniem zasobów naturalnych i wprowadzaniem na rynek pojazdów autonomicznych.

Modułowy montaż: klaster SI Atlas 900 zapewnia elastyczne rozwiązanie umożliwiające zwiększanie możliwości w konkretnych scenariuszach. Model oferuje bogate zasoby przetwarzania pod postacią usług w chmurze, przez co innowacje technologiczne i inkluzywna SI są bardziej dostępne.

System odprowadzania ciepła: model Atlas 900 łączy przełomowy hybrydowy system płynnego chłodzenia, który wykorzystuje załączoną w szafie technologię adiabatyczną do zapewniania wskaźnika chłodzenia przekraczającego 95%. Taki projekt skutecznie odprowadza ciepło z każdego racku nawet do 50 kW zużycia energii, tym samym osiągając skuteczność zużycia energii (PUE) poniżej 1,1, co stanowi najlepszy w klasie wynik w centrach danych (idealny poziom PUE wynosi 1,0). Model Atlas 900 pracuje z bardzo niskim zużyciem energii i generacją hałasu oraz zajmuje o 80% mniej powierzchni.

Holistyczne wzornictwo: model klastra SI Atlas 900 charakteryzuje się jednolitym, kompaktowym, zintegrowanym wzornictwem. Racki po obu stronach formują kształt kwadratowych nawiasów [ ]. W informatyce nawiasy kwadratowe wykorzystywane są do oznaczania zbiorów znaków oraz symbolizują najmniejszy wspólny mnożnik w teorii liczb. Analogia ta idealnie podsumowuje klaster SI Atlas 900, ponieważ zwiększenie liczby urządzeń to nie proste równanie 1 + 1 = 2, ale raczej wykładniczy wzrost mocy obliczeniowej sztucznej inteligencji.

Wydajność: projektanci dopracowali krawędzie i płaszczyzny klastra SI Atlas 900 do zapewnienia atrakcyjnego, futurystycznego wzornictwa odpowiadającego ogromnej wydajności koniecznej w epoce cyfrowej.

Rozszerzalność: projekt przyczynia się także do elastycznej rozszerzalności modelu Atlas 900. Wraz z dodawaniem kolejnych racków, klaster zachowuje naturalną ciągłość i wydajność tak, jak dane przemieszczające się w środku.

Detale z myślą o człowieku: model Atlas 900 charakteryzuje się podejściem do detali nieznanym wcześniej w konkurencyjnych urządzeniach. Każdy cal klastra emanuje jakością oraz naturalnością i rewolucyjnością estetyki i technologii.

Red Dot Award to jedna z najbardziej prestiżowych nagród za projekty przemysłowe. Nagroda ta jest ostatnią z długiej serii wyróżnień zdobytych przez rodzinę urządzeń Atlas. Wśród innych zdobytych tytułów są nagrody GSMA GLOMO Awards 2020, gdzie kilka miesięcy temu model Atlas 900 zdobył wyróżnienie Tech of the Future Award.

O Huawei

Firma Huawei jest wiodącym na świecie dostawcą infrastruktury informatycznej i urządzeń inteligentnych. Mając w ofercie rozwiązania zintegrowane w czterech kluczowych obszarach: sieci telekomunikacyjne, informatyka, urządzenia smart i urządzenia w chmurze, z oddaniem pracujemy nad zapewnieniem każdej osobie, każdemu gospodarstwu domowemu i każdej organizacji dostępu do rozwiązań cyfrowych na rzecz w pełni połączonego, inteligentnego świata.

Portfel produktów, rozwiązań i usług typu end-to-end firmy Huawei jest konkurencyjny i bezpieczny. Przez otwartą współpracę z partnerami w ekosystemie tworzymy trwałe wartości na rzecz naszych klientów, pracujemy w celu dania możliwości ludziom, wzbogacenia życia domowego i inspirowania organizacji dowolnego rozmiaru do wprowadzania innowacji.

Działania innowacyjne w Huawei skupiają się na potrzebach klientów. Dużo inwestujemy w podstawowe badania, skupiając się na przełomach technologicznych, które popychają świat do przodu. Zatrudniamy ponad 194 000 pracowników i prowadzimy działalność w 170 krajach i regionach. Założona w 1987 r. firma Huawei jest spółką prywatną w pełni posiadają przez pracowników. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Huawei pod adresem www.huawei.com lub w serwisach społecznościowych:

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

O Red Dot Award

Wyróżnienie Red Dot Award to uznana na całym nagroda dla najlepszej jakości projektów. Przyznawana jest przez Design Zentrum Nordrhein Westfalen w Essen w Niemczech. Red Dot Award, IF Award z Niemiec i IDEA Award z USA uznawane są za najważniejsze wyróżnienia projektowe na świecie. Co roku dziesiątki tysięcy zgłoszeń konkuruje o Red Dot Award. Tylko produkty charakteryzujące się przełomową innowacyjnością, użytkowalnością i doświadczeniem użytkownika zdobywają uznanie.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1141221/AI_cluster.jpg

Related Links

https://www.huawei.com/en/



SOURCE Huawei