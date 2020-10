Klasyczne i modne smartwatche Amazfit GTR 2 i Amazfit GTS 2 dla aktywnych pasują do każdej stylizacji i oferują bogatą gamę funkcji zdrowotnych

Dostępny w obudowach ze stali nierdzewnej lub czarnego stopu aluminium, Amazfit GTR 2 posiada klasyczny wygląd oraz czytelny i wyrazisty okrągły wyświetlacz AMOLED 1,39 cala ze starannie wykonanym szkłem z zakrzywionymi krawędziami 3D. Smukły Amazfit GTS 2 ma prostokątny ekran AMOLED 1,65 cala i dostępny jest w obudowie ze stopu aluminium w kolorach midnight black (czarna), desert gold (złota) lub urban grey (szara) wraz z paskiem w tym samym kolorze.

Oba wyświetlacze wykonane są ze szkła 3D Corning Gorilla glass z technologią optical Diamond-like Carbon (oDLC) i powłokami zapobiegającymi pozostawianiu śladów palców, dzięki czemu ekran jest wyjątkowo mocny, odporniejszy na zarysowania i łatwy w utrzymaniu w czystości. W pełni obracany ekran sprawia, że zegarki tak samo wygodnie nosi się na prawej, jak i na lewej ręce.

Kompleksowe funkcje do monitorowania parametrów zdrowotnych i treningowych Health & Fitness Management [2]

Amazfit GTR 2 i Amazfit GTS 2 posiadają precyzyjne monitorowanie tętna. Zegarki wyposażone w czujnik optyczny BioTracker™ 2 PPG, który monitoruje tętno 24/7, rejestrują tętno spoczynkowe i strefy tętna oraz emitują ostrzeżenia o nieprawidłowym tętnie, pozwalając dowiedzieć się więcej o zdrowiu twojego serca.

BioTracker™ 2 PPG obsługuje również OxygenBeats™ [3] do pomiaru saturacji krwi tlenem. Kiedy nasz organizm wykonuje intensywną i długotrwałą pracę umysłową lub fizyczną, na przykład w trakcie udziału w maratonie lub sportach o wysokiej intensywności uprawianych na świeżym powietrzu, a my poczujemy się nieco gorzej, możemy sprawdzić bieżący pomiar saturacji krwi tlenem, aby uzyskać szybką informację o naszym stanie fizycznym i zachować pełną kontrolę nad swoim zdrowiem.

Monitorowanie jakości snu [4] to sposób na utrzymanie optymalnego zdrowia, a zegarki Amazfit rejestrują twój sen, ułatwiają zrozumienie jego cykli i poprawiają jego jakość. Po synchronizacji z aplikacją można dowiedzieć się więcej na temat czasu snu płytkiego i głębokiego, w tym fazy REM, a nawet na temat drzemek w ciągu dnia [5].

Oba smartwatche posiadają innowacyjny system oceny zdrowia PAI™ Health Assessment System [6], który w oparciu o dane o tętnie, śledzonych aktywnościach i inne informacje zdrowotne oblicza wynik PAI, który pozwala na szybką ocenę twojej kondycji fizycznej.

Oba zegarki z serii Amazfit GT 2 posiadają funkcję monitorowania stresu, która pomaga zarządzać jego poziomem.

Ponieważ aby pozostać zdrowym, trzeba być aktywnym, Amazfit GTR 2 i Amazfit GTS 2 obsługują 12 popularnych trybów sportowych [7], które łatwo aktywować w chwili rozpoczęcia ćwiczeń. Rejestruj odległość, prędkość, zmiany tętna, spalone kalorie i inne dane treningowe podczas ćwiczeń.

Zegarki Amazfit GT 2 posiadają ok. 3 GB miejsca na lokalne przechowywanie plików, abyś mógł słuchać muzyki bez telefonu. Obsługują też wibracje, które zapewniają dodatkową i personalizowaną komunikację dotykową podczas odbierania rozmów i prezentowania powiadomień.

Gdy zdejmiesz zegarek, funkcja wykrywania noszenia automatycznie go zablokuje, aby chronić twoją prywatność. Dla jeszcze większego bezpieczeństwa można dodać hasło.

Dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi, smartwatche pozwalają na odbieranie połączeń telefonicznych z użyciem funkcji dzwonienia przez Bluetooth.

Zegarki GT nowej generacji wniosą do twojego życia inteligentne rozwiązania, wyższą efektywność i więcej radości

Funkcja sterowania głosem wyróżnia GT 2 jako inteligentne urządzenie. Dzięki wbudowanej funkcji Amazon Alexa, możesz zadawać pytania, wyszukiwać informacje, uzyskiwać tłumaczenia, tworzyć listy zakupów, ustawiać alarmy, odliczania i przypomnienia, sprawdzać pogodę, kontrolować urządzenia smart home i robić wiele innych rzeczy. Możesz mówić do zegarków Amazfit GTR 2 i Amazfit GTS 2, a Alexa udzieli odpowiedzi na twoje polecenia głosowe wyświetlając tekst na ekranie. Na przykład, jeśli powiesz:

„Alexa, ustaw licznik",

„Alexa, dodaj jajka do listy zakupów",

„Alexa, włącz światło w salonie",

„Alexa, jaka jest dzisiaj pogoda?".

Alexa działa w chmurze, dzięki czemu z biegiem czasu staje się coraz bardziej inteligentna i uzyskuje nowe funkcje, które trafiają na twoje urządzenie.

Funkcja sterowania głosem offline także pozwala na wydawanie poleceń głosowych na zegarku, nawet bez dostępu do Internetu, m.in. do włączania trybów sportowych, monitorowania tętna i innych funkcji.

Długi czas działania na baterii zegarków z serii GT 2 pozwala korzystać z nich w drodze każdego dnia.

Ceny i dostępność

W Wielkiej Brytanii Amazfit GTR 2 zostanie wprowadzony na rynek 30 października w cenie 159 funtów, a Amazfit GTS 2 15 listopada, również w cenie 159 funtów.

W USA Amazfit GTR 2 trafi do sprzedaży 30 października w cenie 179 dolarów, a Amazfit GTS 2 1 listopada, również w cenie 179 dolarów.

Obrazki przedstawiające produkt w wysokiej rozdzielczości [8] dostępne do pobrania tutaj.

[1] Wbudowana Alexa dla modeli Amazfit GTR 2 i GTS 2 dostępna wkrótce w ramach zdalnej aktualizacji. Powiadomienia wyświetlane będą za pośrednictwem Zapp APP (poprzednio Amazfit APP) i na urządzeniu. Data premiery aktualizacji może różnić się w zależności od rynku.

[2] Produkt ten nie jest urządzeniem medycznym. Dane pomiarowe w założeniu służą wyłącznie celom orientacyjnym i nie powinny być używane do diagnozowania lub monitorowania chorób. Wpływ na dokładność danych może mieć także fakt kontaktu czujnika ze skórą wytatuowaną, barwioną lub o ciemnej karnacji.

[3] Poziom SpO2 może wpływać na poziom tlenu dostępnego dla poszczególnych organów. Jeśli poziom ten jest za niski, może to skutkować zawrotami lub bólem głowy, a nawet doprowadzić do ataku serca. Produkt ten nie jest urządzeniem medycznym. Wszystkie dane i pomiary służą jedynie celom orientacyjnym i nie zastępują diagnozy lekarskiej ani monitorowania jakichkolwiek chorób.

[4] Monitorowanie snu: możliwe rejestrowanie snu w nocy i drzemek. Gdy urządzenie wykryje, że użytkownik zasnął pomiędzy północą a 6 rano, czas snu pomiędzy godziną 18 dnia poprzedniego a 11 może zostać odnotowany jako czas snu nocnego; sen pomiędzy godziną 11 a 18 trwający powyżej 20 minut rejestrowany jest jako drzemka. Sen krótszy niż 20-minutowy nie jest rejestrowany.

[5] W celu monitorowania fazy REM, należy włączyć tryb monitorowania tętna Asystenta Snu. Podczas fazy REM, gałki oczne obracają się szybko w różnych kierunkach. Sny powstają zwykle w trakcie fazy REM.

[6] Badanie HUNT Fitness Study wskazuje, że osoby, które utrzymują wynik PAI™ 100 lub wyższy wykazują niższe ryzyko nadciśnienia, chorób serca i cukrzycy typu 2. Badanie HUNT Fitness Study: Badanie zrealizował prof. Ulrik Wisloff z Wydziału Medycyny Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego. Było ono prowadzone na przestrzeni ponad 35 lat i obejmowało przeszło 230 tys. uczestników.

[7] Bieganie na świeżym powietrzu, bieżnia, biegi w terenie, chód, jazda na rowerze, jazda na rowerku stacjonarnym, pływanie w basenie, pływanie na wodach otwartych, orbitrek, trening dowolny, wspinaczka, jazda na nartach.

[8] Obrazki z produktem i treści ekranowe przedstawione powyżej służą wyłącznie do celów orientacyjnych. Faktyczny produkt (w tym m.in. jego wygląd, kolorystyka i rozmiary) oraz treści ekranowe (w tym m.in. tło, interfejs użytkownika i grafika) mogą nieznacznie odbiegać od produktu i treści przedstawionych na obrazkach.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1319796/PRN_Amazfit_GTR_2__Amazfit_GTS_2__classic_and_fashionable_smartwatches_with_a_comprehensive_range_of.jpg

