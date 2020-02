Klaus Leopold, Sasha Ariel Alston, Semira Allen og Lara Hogan skal tale ved AGILE2020-konferansen

Den største internasjonale samlingen for agilister går av stabelen 20.–24. juli i Orlando i Florida

PORTLAND i Oregon, 19. februar 2020 /PRNewswire/ -- Agile Alliance kunngjorde i dag hvem som skal tale ved AGILE2020, den største årlige globale samlingen for brukere av Agile. Konferansen er den fremste internasjonale begivenheten for promoteringen av Agile-programvareutvikling. Tilstelningen er dedikert til å fremme Agiles prinsipper og praksis samtidig som den skaper et sted hvor mennesker og ideer kan blomstre.

Denne svært etterlengtede tilstelningen vil by på taler fra Klaus Leopold (Managing Partner, LEANability GmbH), Sasha Ariel Alston (STEM-aktivist og forfatter av «Sasha Savvy Loves to Code»), Semira Allen (DevSecOps Engineering Intern, Deloitte Chicago) og Lara Hogan (Co-Founder, Wherewithall).

AGILE2020 tar med energien og lidenskapen til det globale Agile-fellesskapet til Orlando i Florida. Arrangementet blir holdt på det 26 mål store feriestedet Hilton Orlando – et sted i verdensklasse for et arrangement i verdensklasse. Den nordamerikanske Agile Conference er den ledende internasjonale, ikke-kommersielle konferansen om Agile-metoder innen programvareutvikling. I løpet av dets 19. år vil arrangementet undersøke tilstanden til Agile og gi kunnskapen om Agile en dytt, og dessuten utforske stadig mer sofistikerte måter å forbedre forretningsverdien og effektiviteten på. Deltakerne vil møte et lidenskapelig fellesskap som er dedikert til å gjøre programvareindustrien mer produktiv, human og bærekraftig.

«Jeg er virkelig fornøyd med å ha fire flotte talere i år», sier Emma Armstrong, konferanseleder for AGILE2020 . «Fra Klaus som setter et kritisk blikk på hvordan vi ser på Agility i våre organisasjoner, til Sasha og Semira som fremhever hvor mye vi kan lære av folk som blir med i næringene våre, og gir oss innsikt i hvordan man skaper et miljø der alle kan trives, til Lara som gir oss veiledning i hvordan vi best kan hjelpe de rundt oss til å vokse – jeg er så spent!»

Med mer enn 280 tankevekkende, innsiktsfulle, kunnskapsfylte økter tilbyr AGILE2020 en enestående mulighet til å lære banebrytende ferdigheter og teknikker som umiddelbart kan tas i bruk for å gi større suksess. Dette er en unik måte å delta i den globale utviklingen av Agile på. Det svimlende antall engasjerende økter og samtaler vil oppmuntre og motivere deg til å forbedre økosystemet for programvareutvikling.

I hjertet av hver Agile-konferanse ligger det å bli kjent med folk, og dele. Deltakere fra mer enn 50 land vil utforske den stadig voksende verktøykassen som gjør Agile effektiv, ved å ta del i historiene til hundrevis av foredragsholdere som representerer distinkte stemmer og perspektiver. Det finnes ingen erstatning for møter ansikt til ansikt, og konferansen er utviklet med tanke på nettverksbygging for deltakere, foredragsholdere og sponsorer. Kontaktene man skaffer seg, støtten man får, og kunnskapen man tilegner seg, gir en berikende og langvarig opplevelse som fremmer både individuell suksess og den kollektive fremgangen i bransjen. Konferansene er åpne, engasjerende arrangementer som fremmer innovative ideer basert på Agile-implementeringer fra den virkelige verden.

Om Agile Alliance

Agile Alliance er en internasjonal ideell medlemsorganisasjon dedikert til å fremme konseptene ved Agile-programvareutvikling som beskrevet i Agile-manifestet. Med nesten 70 000 medlemmer og abonnenter verden over er Agile Alliance drevet av Agile-metodologiprinsippene og verdien som leveres til utviklere, organisasjoner og sluttbrukere. Agile Alliance organiserer og støtter arrangementer for å bringe Agile-samfunnet sammen på en global skala. Agile2020-konferansen finner sted 20.–24. juli 2020 i Orlando i Florida.

