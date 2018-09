KMT Medical kondigt eigendom aan van de in Amerika gevestigde Twenty Second Company en ABC Medical Holdings, Inc.

TAMPA, Florida, 14 september 2018 /PRNewswire/ -- KMT Medical Incorporated (KMT Medical), een internationale groep van bedrijven die gezondheidszorg aan consumenten biedt, kondigt zijn eigendom van de, in Amerika gevestigde houdstermaatschappij, Twenty Second Company en zijn operationele dochteronderneming ABC Medical Holdings, Inc. (ABC Medical) aan. Deze bedrijven zullen toetreden tot hun Europese collega-bedrijven, die opereren onder de naam KMT Medical.

ABC Medical is een van de toonaangevende en snelst groeiende nationale thuiszorgbedrijven op het gebied van urologie. Het ABC Medical-team is de toonaangevende leverancier in de sector, toegewijd aan adaptieve sporten en sponsor van meer dan 100 evenementen per jaar. ABC Medical biedt ook diensten voor stoma-, incontinentie- en wondverzorging. Dit bedrijf heeft de filosofie om legendarische klantenservice te leveren en de klinische en patiëntkeuze te eren.

Aangekondigd in 2017, KMT Medical is een volle dochteronderneming van The Firm of John Dickinson Schneider Inc. (JDS Inc.). Volgens V. George Maliekel, President en Chief Executive Officer van JDS Inc. "delen KMT Medical-bedrijven dezelfde patiëntgerichte missie als het moederbedrijf, om het leven meer lonend en waardig te maken voor mensen die onze producten en diensten gebruiken, en hebben zij dezelfde visie, om te groeien en gedijen als een onafhankelijk bedrijf en om tegelijkertijd betere mensen te worden." Deze bedrijven werken op basis van en houden zich aan een reeks beleidsregels waaronder het respecteren van klinische beslissingen, het honoreren van de keuze van de patiënt op het gebied van productselectie, en het samenwerken met betalers en leveranciers om kwalitatief hoogwaardige producten te bieden alsmede gepersonaliseerde diensten aan de consument.

KMT Medical is in een aantal landen actief onder de volgende merknamen:

Oostenrijk: PubliCare

België: Alphac en Mediphar

Frankrijk: F.S.K.

Duitsland: Livica, PHADIMED en PubliCare

Luxemburg: Medexia

Zwitserland: PubliCare

Verenigd Koninkrijk: Fittleworth Medical

Verenigde Staten: ABC Medical Holdings en Twenty Second Company

Over The Firm of John Dickinson Schneider Inc.

Opgericht in 1921, The Firm of John Dickinson Schneider Inc. bestaat uit een reeks onafhankelijke bedrijven die wereldwijd onder verschillende namen actief zijn. De bedrijven voor de ontwikkeling en productie van medische producten zijn samengebracht als Hollister Incorporated (www.hollister.com). De bedrijven voor thuiszorg en de levering van producten aan consumenten zijn ondergebracht in KMT Medical Incorporated (www.kmtmedical.com). Deze bedrijven worden gecontroleerd door een private trust die de leidende beginselen van de oorspronkelijke oprichter, John Dickinson Schneider, weerspiegelt en ze delen de missie en de visie van hun moederbedrijf.

