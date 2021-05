STANFORD, Califórnia, 6 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- O programa Knight-Hennessy Scholars (https://kh.stanford.edu/) da Universidade de Stanford anunciou sua coorte de 2021 de 76 novos bolsistas, com estudantes de 26 países, buscando diplomas em 37 programas de pós-graduação em todas as sete escolas de pós-graduação de Stanford. Aos 76 novos bolsistas se juntarão cinco outros que haviam adiado em 2020, elevando o tamanho da coorte para 81. Os perfis dos bolsistas Knight-Hennessy Scholars de 2021 estão aqui (https://kh.stanford.edu/program/scholars) e as informações resumidas estão aqui (PDF LINK).