Knight-Hennessy Scholars anuncia novos bolsistas em sua quinta coorte, representando 27 países e 35 programas de pós-graduação em Stanford

O programa Knight-Hennessy Scholars cultiva e apoia uma comunidade multidisciplinar e multicultural de estudantes de pós-graduação em toda a Universidade de Stanford e oferece experiências envolventes que preparam os estudantes de pós-graduação para serem líderes visionários, corajosos e colaborativos que enfrentarão os complexos desafios do mundo. Os bolsistas do Knight-Hennessy participam do King Global Leadership Program e recebem até três anos de apoio financeiro para participar de um programa de pós-graduação em qualquer uma das sete escolas de pós-graduação de Stanford.

"Embora enfrentemos muitos desafios, incluindo a pandemia, a justiça racial, as mudanças climáticas e os conflitos que estão acontecendo, as realizações, a dedicação e a promessa desses novos bolsistas me dão esperança de um futuro melhor", disse John L. Hennessy, presidente emérito e diretor da família Shriram do Knight-Hennessy Scholars.

O Knight-Hennessy Scholars desenvolve líderes emergentes com uma forte perspectiva multidisciplinar e multicultural, um compromisso com o bem maior e as ferramentas necessárias para promover mudanças significativas. O King Global Leadership Program é uma parte fundamental da experiência do Knight-Hennessy Scholars e oferece uma ampla gama de workshops, palestras, projetos e experiências que complementam a educação dos bolsistas de pós-graduação e os ajudam a atingir seus objetivos de liderança.

O programa Knight-Hennessy Scholars não tem cotas ou restrições com base na região, faculdade ou universidade, campo de estudo ou aspiração de carreira. Entre os novos bolsistas de 2022, 50% se identificam como sendo do sexo feminino e 46% têm passaporte de um país que não seja os EUA. Entre os bolsistas americanos, 63% se identificam como pessoas de cor e 13% serviram nas forças armadas dos EUA. Os bolsistas concluíram a graduação em 13 instituições internacionais e 29 dos EUA. Dezessete por cento são os primeiros da família a frequentar uma faculdade.

A coorte inaugural foi formada em 2018, e a quinta coorte eleva o número total de bolsistas para 339 até o momento. Os bolsistas são selecionados com base em sua demonstração de independência de pensamento, liderança orientada para objetivos e uma mentalidade cívica. "É uma alegria trabalhar com os bolsistas, que vêm de todo o mundo e de toda a universidade, conforme eles desenvolvem uma comunidade dedicada a contribuir para o bem maior", disse Tina Seelig, diretora executiva do Knight-Hennessy Scholars.

As inscrições para a coorte de 2023 do Knight-Hennessy Scholars serão abertas em julho e encerradas em outubro de 2022. O programa oferece sessões de informações on-line para descrever a comunidade, o programa de desenvolvimento de liderança e o processo de admissão.

Sobre o Knight-Hennessy Scholars

Anunciado em 2016, o Knight-Hennessy Scholars recebeu o nome de Phil Knight, MBA '62, filantropo e cofundador da Nike Inc., e John Hennessy, presidente da Alphabet Inc. e presidente da Stanford (2000-2016). O Knight-Hennessy Scholars é o maior programa de bolsas de pós-graduação totalmente provisionadas do mundo.

