Knight-Hennessy Scholars kündigt neue Stipendiaten der Kohorte 2021 an, die 26 Länder und 37 Studiengänge in Stanford vertreten

STANFORD, Kalifornien, 6. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Das Knight-Hennessy-Stipendiatenprogramm (https://kh.stanford.edu/)) an der Stanford University hat seine Kohorte von 76 neuen Stipendiaten für das Jahr 2021 bekannt gegeben, darunter Studenten aus 26 Ländern, die Abschlüsse in 37 Graduiertenprogrammen in allen sieben Graduiertenschulen von Stanford anstreben. Zu den 76 neuen Stipendiaten gesellen sich fünf Stipendiaten, die ihr Stipendium ab 2020 verschieben, so dass die Kohortengröße auf 81 steigt. Die Profile der 2021 Knight-Hennessy-Stipendiaten finden Sie hier (https://kh.stanford.edu/program/scholars) und eine zusammenfassende Statistik hier (PDF LINK).