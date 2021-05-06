Knight-Hennessy Scholars объявляет новых стипендиатов выпуска 2021 года, представляющих 26 стран и 37 дипломных программ в Стэнфорде

Программа Knight-Hennessy Scholars развивает и поддерживает высокозаинтересованное, многодисциплинарное и мультикультурное сообщество магистрантов со всего Стэнфордского университета, а также предоставляет разнообразный спектр образовательных знаний, подготавливая выпускников к решению сложных проблем, с которыми сталкивается мир. Стипендиаты Knight-Hennessy Scholars участвуют во всемирной программе подготовки руководителей King Global Leadership Program и получают финансовую помощь сроком до трех лет для обучения на магистров в любой из семи магистратур Стэнфорда.

«В то время когда человечество сталкивается со сложными проблемами, от пандемии до изменения климата и расовой несправедливости, мы рады приветствовать выпускников, стремящихся внести свой вклад в поиск решений и построение лучшего мира», — заявил почетный президент и директор Shriram Family в рамках программы Knight-Hennessy Scholars Джон Л. Хеннесси (John L. Hennessy).

Программа нацелена на формирование лидеров принципиально нового типа, имеющих прочную межкультурную перспективу, создающих смелое видение будущего, вдохновляющих других своими словами и действиями и стремящихся к достижению большего блага. Программа King Global Leadership предоставляет подборку услуг по развитию местных сообществ, интерактивные семинары, встречи с мировыми лидерами и возможности для личностного развития.

Программа Knight-Hennessy Scholars не предусматривает квот или ограничений в зависимости от региона, колледжа или университета, сферы обучения или карьерных устремлений. Среди новых стипендиатов 2021 года 57% составляют женщины, а 46% не являются гражданами США. 56 процентов американских стипендиатов считают себя цветными людьми, а 11 процентов служили в американских вооруженных силах. Стипендиаты получили степени бакалавров в 16 зарубежных и 32 американских учебных заведениях. 20 процентов из них первыми в своей семье посещают колледж.

Первый выпуск был сформирован в 2018 году, а с учетом четвертого выпуска общая численность стипендиатов на сегодня составляет 270 человек. В конечном итоге число принимаемых в программу стипендиатов будет увеличено до 100 человек в год. Отбор производится с учетом демонстрации ими независимости мышления, целеустремленного руководства и гражданского мировоззрения. «Каждый ученый отбирается с целью обогащения своего выпуска уникальной точкой зрения, что способствует формированию в высшей степени мультикультурного и многодисциплинарного сообщества, — заявила исполнительный директор программы Knight-Hennessy Scholars Тина Силиг (Tina Seelig).

Прием заявок на включение в группу стипендиатов 2022 года начнется 1 августа и продлится до 6 октября. Программа предлагает информационные онлайн-сессии для описания сообщества, программы и процесса приема.

Информация о программе Knight-Hennessy Scholars

Эта программа, объявленная в 2016 году, была названа в честь Фила Найта (Phil Knight), выпускника программы MBA 1962 года, филантропа и соучредителя компании Nike Inc., и Джона Хеннесси (John Hennessy), председателя правления компании Alphabet Inc. и президента Стэнфорда (2000-2016). Knight-Hennessy Scholars — крупнейшая в мире постоянно финансируемая стипендиальная программа для выпускников вузов.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1502472/DenningHouse.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1502473/Knight_Hennessy_Logo.jpg

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https://knight-hennessy.stanford.edu/



SOURCE Knight-Hennessy Scholars