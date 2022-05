Knight se apresentará na RBC Capital Markets Global Healthcare Conference 2022 em Nova York

MONTREAL, 12 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Knight Therapeutics Inc. (TSX: GUD) ("Knight"), uma empresa farmacêutica de especialidades pan-latino-americana (ex-EUA), anunciou hoje que Samira Sakhia, presidente e Chief Executive Officer, participará de um bate-papo na conferência RBC Capital Markets Global Healthcare 2022 na quarta-feira, 18 de maio de 2022 às 8h30 ET no hotel InterContinental New York Barclay em Nova York.

Sobre a Knight Therapeutics Inc.

A Knight Therapeutics Inc., com sede em Montreal, Canadá, é uma empresa farmacêutica especializada com foco na aquisição ou licenciamento e comercialização de produtos farmacêuticos para o Canadá e a América Latina. Knight é proprietária da Biotoscana Investments S.A., uma empresa farmacêutica de especialidades pan-latino-americana. As subsidiárias latino-americanas da Knight operam sob os nomes United Medical, Biotoscana Farma e Laboratorio LKM. As ações da Knight Therapeutics Inc. são negociadas na TSX sob o símbolo GUD. Para obter mais informações sobre a Knight Therapeutics Inc., visite o site da empresa em www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Declaração de visão

Este documento contém declarações relativas ao futuro em relação a Knight Therapeutics Inc. e suas subsidiárias. Essas declarações relativas ao futuro, por sua natureza, envolvem necessariamente riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados nas declarações prospectivas. A Knight Therapeutics Inc. considera as suposições nas quais essas declarações relativas ao futuro se baseiam como razoáveis no momento em que foram preparadas, mas adverte o leitor de que essas suposições sobre eventos futuros, muitos dos quais estão além do controle da Knight Therapeutics Inc. e de suas subsidiárias, podem acabar sendo incorretas. Fatores e riscos que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas atuais são discutidos no Relatório Anual da Knight Therapeutics Inc. e no Formulário de Informações Anuais da Knight Therapeutics Inc. para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021, arquivado em www.sedar.com. A Knight Therapeutics Inc. nega qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações relativas ao futuro devido a novas informações ou eventos futuros, exceto conforme seja exigido por lei.

Contato de investidores:



Knight Therapeutics Inc.



Samira Sakhia

Arvind Utchanah Presidente e Diretor Executivo

Diretor Financeiro do Grupo Tel.: 514.484.4483

Tel.: 598 2626 2344 F: 514.481.4116



Email: [email protected]

Email: [email protected] Website: www.gud-knight.com

Website: www.gud-knight.com

FONTE Knight Therapeutics Inc.

