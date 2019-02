KnowBe4 chega ao Brasil com aquisição de El Pescador

O mercado de conscientização e combate a ataques de phishing é um dos que mais cresce no segmento de cibersegurança e o negócio trará grandes benefícios às três empresas envolvidas. A KnowBe4 chega ao país que mais sofre ataques de phishing no mundo já como líder de mercado e dona de uma empresa consolidada, reconhecida e valorizada; o El Pescador terá mais investimentos e inovações para proporcionar novas funcionalidades e melhorias tecnológicas aos seus clientes; e a Tempest, que a adquiriu, em 2015, permanecerá como parceira estratégica comercial da KnowBe4.

Para Rafael Silva, fundador e CEO do El Pescador, a aquisição proporcionará à empresa brasileira mais investimentos, expansão da oferta de serviços, produtos e funcionalidades, além de crescimento acelerado na venda de licenças e programas. "Desde que fomos adquiridos pela Tempest, em 2015, apresentamos crescimento superior a 100% ao ano. Com a chegada da KnowBe4, nossa expectativa é que esse ritmo seja ainda mais acelerado, e a prova disso é que já projetamos para os próximos meses a contratação de mais 30 pessoas, aumentando em três vezes o nosso quadro de colaboradores", exalta.

"Nosso objetivo é fornecer conteúdos novos todos os meses aos nossos usuários com módulos de treinamento interativos e atraentes", diz Stu Sjouwerman, CEO da KnowBe4.

"Esta aquisição nos possibilita oferecer novos conteúdos de treinamento, permitindo que nossos clientes personalizem seus programas de conscientização em segurança com o treinamento certo no momento certo para sua organização. Estamos ansiosos para trabalhar com os profissionais do El Pescador para finalmente ajudar nossos clientes a melhorarem a segurança de suas organizações".

Chief Hacking Officer da KnowBe4, Kevin Mitnick diz que "o El Pescador tem um time fantástico e estou ansioso para tê-los a bordo".

Fundador e CEO da Tempest, Cristiano Lincoln Mattos, relembra da aquisição, feita em 2015, ao descrever o encaixe à época como perfeito. "Sempre houve muita sinergia. O El Pescador oferecia uma linha de trabalho complementar à nossa e ao portfólio que ofertávamos. E o casamento deu tão certo que o El Pescador não parou de crescer e fomos procurados pela maior empresa do setor no mundo com uma proposta que valorizou o nosso negócio em sete vezes, em apenas 3 anos, um excelente retorno do investimento. Na nossa avaliação, era importante que a negociação fosse positiva para os nossos clientes, para o time do El Pescador e também para a posição da Tempest no mercado de conscientização que fomentamos ao longo dessa jornada, no qual continuaremos a trabalhar, agora em parceria com a KnowBe4. Acho que atingimos todos estes objetivos, e estamos muito felizes com o resultado final", comemora.

Entre as expertises mais valorizadas do El Pescador pelo mercado estão o trabalho de educação, conscientização e simulação de ataques de phishing. A partir deste momento, a empresa poderá focar também na geração de pesquisas e conteúdo, além de disponibilizar para o mercado brasileiro a mesma ferramenta de segurança que milhões de pessoas já utilizam ao redor do mundo.

Sobre o El Pescador

Fundado em 2014, o El Pescador é a primeira plataforma brasileira a realizar simulações de ataques de phishing e treinamentos para conscientização em segurança. Líder no mercado nacional de Security Awareness, o El Pescador desenvolveu uma metodologia exclusiva de ciclo educacional com conteúdos focados em phishing educativo – disponíveis em português, inglês, espanhol e francês. A partir de simulações de ataque de phishing, o El Pescador indica o nível de risco dos colaboradores e os ensina a reconhecer ameaças diante de um ataque real no ambiente corporativo.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4, provedora de treinamento integrado de conscientização em segurança e plataforma de phishing simulada mais popular do mundo, é usada por mais de 23.000 organizações em todo o planeta. Fundada pelo especialista em segurança de dados e TI Stu Sjouwerman, a KnowBe4 ajuda as organizações a abordar o elemento humano da segurança, aumentando a conscientização sobre ransomware, fraude de CEO e outras táticas de engenharia social através de uma nova abordagem de treinamento de conscientização em segurança. Kevin Mitnick, especialista em cibersegurança reconhecido internacionalmente e Chief Hacking Officer da KnowBe4, ajudou a conceber a formação da KnowBe4 com base nas suas táticas de engenharia social bem documentadas. Milhares de organizações confiam na KnowBe4 para mobilizar seus usuários finais como a última linha de defesa.

Número 96 na lista Inc. 500 de 2018, número 34 na 2018 Deloitte's Technology Fast 500, e 2º lugar na Cybersecurity Ventures Cybersecurity 500. A KnowBe4 está sediada em Tampa Bay, Flórida, com escritórios na Inglaterra, Holanda, Alemanha, África do Sul e Cingapura.

Sobre a Tempest

Fundada em 2000, a Tempest nasceu como uma startup incubada no Porto Digital do Recife, um dos principais e mais avançados polos de tecnologia do País. Referência pela expertise técnica, integridade, maturidade operacional e capacidade de entrega, a Tempest ampliou seu portfólio quando adquiriu a EZ-Security, em fevereiro de 2018, e passou a oferecer também a integração de produtos de tecnologia em cibersegurança, tornando-se a maior companhia de proteção digital para a viabilização de negócios no Brasil, com faturamento superior a R$ 100 milhões em 2017, 280 funcionários e vasta lista de clientes no Brasil e exterior, atendidos a partir dos escritórios de Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e Londres.

