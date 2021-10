KnowBe4 descobre ataques de phishing cada vez mais perigosos com foco em negócios, TI e RH

TAMPA, Flórida, 29 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- KnowBe4, responsável pela maior plataforma de simulações de phishing e treinamentos de conscientização em segurança do mundo, anuncia os resultados de seu relatório de phishing do terceiro trimestre de 2021.

"Os ataques de engenharia social continuam a ser uma das principais formas utilizadas pelos hackers para invadir organizações e/ou causar danos financeiros e de imagem", disse Stu Sjouwerman, CEO da KnowBe4. "Estamos observando um aumento continuado na ocorrência de phishing, incluindo um maior uso de comunicações típicas de RH e uma menor dependência de campanhas óbvias de phishing nas redes sociais. Ao equipar os profissionais de segurança com mais dados sobre as prováveis táticas ou templates usados pelos cibercriminosos que executam os ataques de phishing, os profissionais de infosec podem fortalecer o componente humano da segurança. Agora mais do que nunca os usuários finais precisam se manter vigilantes, parando para pensar antes de clicar."

10 Principais Categorias Globais de e-mail:

Negócios Serviços online Recursos Humanos TI Atividades Bancárias e Finanças Coronavírus/COVID-19 Phishing Notificações por e-mail Phishing focado em Informações Sensíveis Redes Sociais Réplicas de Marcas

Os principais assuntos de phishing por e-mail também foram divulgados, comparando Estados Unidos com Europa, Oriente Médio e África (EMEA). No relatório do terceiro trimestre de 2021, a KnowBe4 examinou milhares de assuntos de e-mail a partir de testes de phishing simulados. Nos Estados Unidos a maioria dos assuntos de e-mail parece ter como origem a organização do usuário. Entretanto, no EMEA, os principais assuntos estão relacionados às tarefas diárias dos usuários. A organização também analisou os assuntos de e-mail 'in-the-wild', que mostram e-mails reais recebidos pelos usuários e que foram reportados como suspeitos para os departamentos de TI. Os resultados são mostrados a seguir:

Principais Assuntos de E-mail de Phishing:

Estados Unidos

Atualização da Política de Férias Verificação de Senha Solicitada Imediatamente Importante: Mudanças no Código de Vestuário Veja a sua Avaliação Pesquisa de Satisfação sobre o Trabalho Remoto

EMEA (Europa, Oriente Médio e África)

Seu Documento está Aprovado - Salvar Cópia Stefani te recomendou! Você quer redefinir sua senha no LinkedIn Erro de Atualização no Windows 10 Aviso sobre a Capacidade da Internet

*As letras maiúsculas e a ortografia estão escritas da mesma forma que o texto apresentado no assunto do teste de phishing (de acordo com a tradução do conteúdo original em inglês).

** Os assuntos do e-mail são uma combinação de templates de phishing simulado criados pela KnowBe4 para seus clientes e testes desenvolvidos pelos usuários da KnowBe4.

Ataques "In-the-Wild" mais comuns:

TI: E-mails estranhos na sua conta

TI: Mudanças que Acontecerão em breve

RH: Pesquisa de Satisfação sobre o Trabalho Remoto

Facebook: Seu acesso ao Facebook foi temporariamente desativado para verificação de identidade

Twitter: Problema Potencial na sua Conta do Twitter

* As letras maiúsculas e a ortografia estão escritas da mesma forma que o texto apresentado no assunto do teste de phishing (de acordo com a tradução do conteúdo original em inglês).

**Os assuntos in-the-wild de e-mail representam e-mails reais recebidos pelos usuários que foram reportados para os departamentos de TI como suspeitos. Não se tratam de e-mails de simulação de phishing.

Para mais informações sobre a KnowBe4, acesse o site: www.knowbe4.com.



Sobre a KnowBe4

A KnowBe4 é responsável pela maior plataforma de treinamento e conscientização em segurança e simulações de phishing do mundo. O KMSAT (Kevin Mitnick Security Awareness Training) é usado por mais de 41.000 organizações em todos os continentes. A empresa foi fundada pelo especialista em TI e segurança de dados Stu Sjouwerman e sua missão é ajudar outras organizações a abordar o elemento humano da segurança através de uma nova visão pedagógica para a proteção de dados. Kevin Mitnick, o hacker mais famoso nos anos 1990, é Chief Hacking Officer da KnowBe4. O especialista em segurança cibernética ajudou a projetar a plataforma e os principais treinamentos da KnowBe4 com base em suas táticas de engenharia social bem documentadas. Milhares de organizações confiam na KnowBe4 para mobilizar seus colaboradores como a principal linha de defesa.

