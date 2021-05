KnowBe4 descobre que os usuários estão mais atentos aos ataques de phishing sobre COVID-19

KnowBe4 publica o relatório de phishing do primeiro trimestre de 2021

TAMPA BAY, Fla., 28 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A KnowBe4, responsável pela maior plataforma de simulações de phishing e treinamentos de conscientização em segurança do mundo, anuncia os resultados de seu relatório de phishing do primeiro trimestre de 2021.

De acordo com o relatório, os usuários estão cada vez mais conscientes das artimanhas que envolvem a COVID-19 e alertas para esse tipo de golpe — eles têm clicado menos em simulações sobre o assunto. Por outro lado, e-mails reais de phishing reportados aos departamentos de TI indicam um aumento de golpes envolvendo a verificação de senhas. Redes sociais são outro foco de preocupação quando se trata de phishing. Cerca de 42% dos usuários falharam nos testes e clicaram em mensagens falsas do LinkedIn.

"Com a COVID-19 entre nós há mais de um ano e os colaboradores cada vez mais conscientes dos tipos de golpes que surgiram relacionados à pandemia, os atacantes têm tido menos sucesso com os ataques de phishing", disse Stu Sjouwerman, CEO da KnowBe4. "Apesar de os usuários já estarem mais atentos aos ataques de phishing com a temática COVID-19, percebemos um aumento constante de pessoas que caem em golpes relacionados a segurança. Os atacantes usam aquilo que funciona e, no primeiro trimestre, quase um terço dos usuários foram enganados por mensagens falsas relacionadas a verificação de senha. Uma dica: sempre confirme com o departamento de TI — através de um número de telefone oficial de sua organização, endereço de e-mail ou sistema interno — antes de clicar em mensagens sobre verificação ou mudança de senha. Um clique errado pode causar danos monumentais".

No primeiro trimestre de 2021, a KnowBe4 examinou milhares de assuntos de e-mail a partir de simulações de phishing. A organização também analisou assuntos de e-mail a partir de mensagens "in-the-wild", que mostram e-mails reais reportados como suspeitos para as equipes de TI. Os resultados estão abaixo.

Top 10 e-mails mais clicados durantes as simulações*:

Verifique sua senha imediatamente!

Política de férias e licença médica revisada

Atualização da política de trabalho remoto - COVID-19

Pesquisa de interesse da vacina - COVID-19

Importante: Mudanças no código de vestimenta

Manutenção programada do servidor - Sem acesso à Internet

Desativação do [[email]] em processo

Teste do Sistema: Notificação de Emergência da [[nome da empresa]]

Imagem digitalizada MX2310U [[domínio]]

Relatório de atividades recentes

* Os assuntos de e-mail são uma combinação de modelos de simulação de phishing criados pela KnowBe4 para os clientes e simulações personalizadas criadas pelos próprios clientes. Traduções livres do conteúdo original em inglês.

Entre os assuntos que geraram suspeitas e foram reportados** pelos colaboradores, a KnowBe4 lista as mais comuns ao longo do primeiro trimestre de 2021:

Microsoft 365: Backup de servidor agendado

TI: Convite ao Levantamento de Chamados para Apoio de TI

Aviso: Sua conta de e-mail acaba de enviar 260 mensagens

Amazon Prime: Ação necessária - Cartão foi recusado

Atualização de licença

Google: Medidas para proteger suas senhas comprometidas

Apple: Vencedor do prêmio! Precisamos da sua confirmação

Zoom: Você perdeu uma reunião

RH: Seus dados de folha de pagamento precisam ser atualizados

Facebook: mensagem importante sobre o seu perfil

**Mensagens "in-the-wild" representam e-mails reais recebidos pelos usuários e reportados a seus departamentos de TI como suspeitos. Eles não são simulações de phishing. Traduções livres do conteúdo original em inglês.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4 é responsável pela maior plataforma de treinamento e conscientização em segurança e simulações de phishing do mundo. O KMSAT (Kevin Mitnick Security Awareness Training) é usado por mais de 37.000 organizações em todos os continentes. A empresa foi fundada pelo especialista em TI e segurança de dados Stu Sjouwerman e sua missão é ajudar outras organizações a abordar o elemento humano da segurança através de uma nova visão pedagógica para a proteção de dados. Kevin Mitnick, o hacker mais famoso nos anos 1990, é Chief Hacking Officer da KnowBe4. O especialista em segurança cibernética ajudou a projetar a plataforma e os principais treinamentos da KnowBe4 com base em suas táticas de engenharia social bem documentadas. Milhares de organizações confiam na KnowBe4 para mobilizar seus colaboradores como a última linha de defesa.

