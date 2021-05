Ko-Max présente un nouveau système d'aspiration avec une interface utilisateur améliorée

La série Silence comporte de nombreux modèles et se targue d'être très utile et pratique. Ses modèles incluent le type joint avec une rotation de 360, le type tuyau avec une hauteur d'angle illimitée, le type boîte avec des barrières contre les poussières, et le type CAM avec une connectivité aux fraiseuses CAM. La série Silence garantit un environnement de travail calme et silencieux, car les modèles font moins de bruit.

Parmi la nouvelle gamme, le modèle Silence A200 est conçu en plastique, ce qui permet de réduire son poids de moitié par rapport au modèle officiel, le Free100mini, fabriqué en acier. Les processus inutiles, comme le besoin de changer le filtre et les étapes que cela inclut, ont également été réduits. La lumière LED UV-C et l'ioniseur plasma peuvent éliminer les virus, améliorant ainsi la qualité de l'air et prévenant les infections à l'ère du Covid-19.

Ko-Max produit des systèmes industriels largement utilisés dans les laboratoires dentaires ainsi que des produits destinés aux cabinets dentaires. Contrairement aux systèmes d'aspiration conventionnels qui étaient difficiles à utiliser sur la table en raison de leur taille, le système d'aspiration Classe One de Ko-Max est compact et facile à utiliser durant les opérations. Ce modèle est également populaire dans le secteur du nail art, car son moteur BLDC à une capacité d'aspiration petite, mais puissante.

Ko-Max a mis au point un système amélioré exclusif pour la technologie CAM, avec une connectivité universelle avec n'importe quelle fraiseuse CAD-CAM, permettant ainsi de remplacer les anciens systèmes d'aspiration CAM importés. En effet, il s'agit de proposer une technologie CAM Silence qui peut lire et recevoir des signaux dans les deux sens via une connexion par câble uniquement si la spécification de l'interface de la machine CAM est fournie.

Il existe également le système Silence Micromotor. Le modèle est doté d'une pédale et de pièces à main reliées au corps, ainsi que d'un écran pour le contrôle de ces pièces ; il permet un contrôle facile sans pièces supplémentaires.

« Ko-Max se concentre sur le développement de nouveaux produits qui peuvent être utilisés dans la vie quotidienne. La plupart de nos produits sont des produits d'injection, ce qui améliore la compétitivité par rapport aux concurrents qui utilisent des pièces métalliques. Nous souhaitons pénétrer d'autres marchés. Nous exportons actuellement nos produits aux États-Unis, au Japon, aux Philippines, en Italie et en Inde », a déclaré Na Byoung Gun, PDG de Ko-Max.

Contact : Lee Seung Jae, +82-10-8288-0432, [email protected]

