Koch Equity Development Affiliate sluit overeenkomst om Transaction Network Services over te nemen, waarmee het zich positioneert voor strategische groei

TNS, wereldwijd toonaangevend op het gebied van infrastructuur-as-a-service, zal blijven opereren onder het huidige managementteam van het bedrijf vanuit het hoofdkantoor in Reston, VA. TNS is een van de belangrijkste beheerde netwerkconnectiviteitsplatforms met een visie om zijn bereik uit te breiden naar nieuwe, snelgroeiende markten, waaronder 5G, veilig handelen met uiterst korte vertraging, opladen van elektrische voertuigen, slim parkeren, digitale betalingen en andere IoT-verticals, terwijl het tegelijkertijd samen met klanten blijft innoveren in kernservices die betalingen, financiële diensten en communicatie ondersteunen. TNS is ook de toonaangevende leverancier van oplossingen voor het centraal beheren van mobiele telefoons via zijn Cequint-merkaanbod, waarmee telecomaanbieders consumenten kunnen beschermen met robocall-/spamdetectie, betrouwbare persoonlijke communicatie bevorderen via verbeterde identiteitsdiensten voor bellers, en merkoplossingen ontwikkelen voor vertrouwde interacties tussen ondernemingen en consumenten.

TNS zal Koch's voortdurende aanpak van technologische transformatie helpen versterken. Koch-bedrijven hebben de afgelopen jaren meer dan USD 30 miljard aan technologie-gerelateerde investeringen gedaan, waardoor wereldwijd bedrijven in meerdere bedrijfstakken zijn getransformeerd. De investering onderstreept het geloof dat Koch heeft in de toewijding van TNS aan zijn klanten en de expertise van het bedrijf op het gebied van netwerkbeheer, waarbij werelwijd gebruik wordt gemaakt van de capaciteiten van TNS. Onder de vlag van Koch zal TNS een stabiele eigendomsbasis hebben en verregaande toegang tot kapitaal, waardoor een versnelde focus op zowel organische als anorganische groei mogelijk wordt.

"Vandaag markeert het begin van een spannend nieuw hoofdstuk voor TNS, onze medewerkers en onze huidige en toekomstige klanten. Als resultaat van deze overname kunnen we onze missie versnellen om onze klanten in staat te stellen zich te concentreren op de groei van hun bedrijf, zonder zich zorgen te hoeven maken over de steeds toenemende complexiteit die gepaard gaat met het veilig verzenden van bedrijfskritische, tijdgevoelige transactiegegevens'', aldus Mike Keegan, CEO van TNS. "We hebben de afgelopen vijf jaar nauw samengewerkt met Koch en deze overname is een logisch vervolg daarop. Als onderdeel van Koch zullen we onze klanten sneller meerwaarde kunnen bieden door meer te investeren in nieuwe technologieën en huidige en toekomstige diensten, wat cruciaal is voor onze groeistrategie op lange termijn."

"De overname van TNS volgt op meer dan vijf jaar samenwerking met het bedrijf, niet alleen als investeerder, maar ook als klant", aldus Brett Watson, President van Koch Equity Development. "We zijn verheugd om het bedrijf te blijven ondersteunen in de volgende groeifase en willen het uitstekende team van Siris bedanken bij het afronden van onze succesvolle samenwerking." Matt Hewitt, directeur bij Koch Equity Development voegde toe: "Aangezien de wereld blijft evolueren naar meer standaardisatie op het gebied van onderlinge uitwisseling van informatie en communicatie, meer connectiviteit in de toekomst, zijn we enthousiast over het innovatieve werk dat TNS verricht om zijn klanten wereldwijd van dienst te zijn. Dit is een voorbeeldig team dat met echt gedifferentieerde oplossingen komt."

"Deze transactie erkent de inspanningen en het succes van het TNS-team tegen een strategische visie om winstgevende groei te genereren", aldus Robert Aquilina, voorzitter van TNS en Siris Executive Partner. "Mijn collega's bij Siris en ik zijn er trots op om van dir proces deel uit te maken, en we zijn ervan overtuigd dat het bedrijf klaar is voor groei op lange termijn als onderdeel van Koch."

De voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt. De sluiting zal naar verwachting plaatsvinden in het tweede kwartaal van 2021. Rothschild & Co en Credit Suisse traden op als financieel adviseurs voor Koch en Jones Day als juridisch adviseur van Koch. Evercore en Macquarie Capital traden op als financieel adviseurs voor TNS en Sidley Austin LLP als juridisch adviseur van TNS.

Over TNS

TNS is wereldwijd een van de toonaangevende leveranciers van infrastructuur-as-a-service-oplossingen voor bedrijfskritische toepassingen en een vertrouwde partner voor duizenden financiële instellingen, telecommunicatieproviders en retailers wereldwijd. TNS doet zaken sinds 1990 en levert diensten aan klanten in meer dan 60 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en de regio Azië-Pacific. TNS maakt het mogelijk dat via zijn wereldwijd beheerde platform op een veilige manier miljarden dagelijkse telefoongesprekken en elektronische effectenhandel plaatsvinden, evenals meer dan 34 miljard jaarlijkse betalingstransacties. TNS is ook een toonaangevende leverancier van verbeterde mobiele nummerherkenning en spam/robocall-beschermingsdiensten via zijn dochteronderneming Cequint ( https://www.cequint.com/ ). Ga voor meer informatie naar www.tnsi.com .

Over Koch Equity Development LLC (KED)

Met kantoren in Wichita en Londen, is KED verantwoordelijk voor M&A-activiteiten in Koch Industries, Inc. en het beheer van een ruime portfolio van hoofdinvesteringen. Tot de voltooide hoofdinvesteringen behoren Infor, Getty Images, MI Windows and Doors, Global Medical Response, Meredith/Time Inc., Solera Holdings Inc. en The ADT Corporation. Sinds 2012 heeft KED meer dan USD 30 miljard aan eigen vermogen geïnvesteerd in hoofdinvesteringen en acquisities.

Over Koch Industries, Inc.

Koch Industries, Inc., gevestigd in Wichita, Kansas, is volgens Forbes een van de grootste particuliere bedrijven in Amerika, met een geschatte jaaromzet van USD 115 miljard. Het is eigenaar van diverse bedrijven die zich bezighouden met raffinage, chemicaliën en biobrandstoffen, bos- en consumentenproducten, meststoffen, polymeren en vezels, proces- en verontreinigingsbeheersingssystemen, elektronica, software en gegevensanalyse, mineralen, glas, auto-onderdelen, veeteelt, handel in grondstoffen, en investeringen. Sinds 2003 hebben Koch-bedrijven bijna USD 133 miljard geïnvesteerd in groei en verbeteringen. Ga voor meer nieuwe en informatie naar www.KOCHind.com .

Over Siris

Siris is een toonaangevende private equity-firma die voornamelijk investeert in volwassen technologie- en telecommunicatiebedrijven met bedrijfskritische producten en diensten en die geconfronteerd worden met veranderingen in de sector of andere belangrijke transities. De ontwikkeling van eigen onderzoek om kansen te identificeren en de uitgebreide samenwerking met zijn Executive Partners zijn een integraal onderdeel van de aanpak van Siris. De Executive Partners van Siris zijn ervaren senior executives die actief deelnemen aan de belangrijkste aspecten van de transactielevenscyclus om kansen te helpen identificeren en strategische en operationele waarde te stimuleren. Siris is gevestigd in New York en Silicon Valley en heeft bijna USD 6 miljard aan cumulatieve kapitaalverplichtingen opgehaald. www.siris.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1487161/Koch_Equity_Development_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1487160/Transaction_Network_Services.jpg

SOURCE Koch Equity Development