Koch kondigt strategisch partnerschap aan met EVBox Group, marktleider in laadstations voor elektrische voertuigen

WICHITA, Kansas, 11 februari 2021 /PRNewswire/ -- Koch Strategic Platforms ("KSP"), een dochteronderneming van Koch Investments, kondigde vandaag een strategisch partnerschap aan met EVBox, een pionier in de ontwikkeling van laadstations voor elektrische voertuigen ("EV"). KSP is een nieuw gevormde groep die opgericht is voor het evalueren van groeimogelijkheden en investeringen in bedrijven die in onderdelen van de "nieuwe economie" werkzaam zijn. KSP wil naast kapitaalinvesteringen de preferente partner zijn door gebruik te maken van de middelen en capaciteiten van Koch Industries - niet alleen door nieuwe platforms voor Koch te creëren, maar ook door de groei te versnellen voor bedrijven waarin het investeert.

EVBox, dat opgericht is in Nederland en vestigingen heeft in Europa en Noord-Amerika, heeft onlangs overeenstemming bereikt over een bedrijfscombinatie met TPG Pace Beneficial Finance Corp. (NYSE: TPGY.U, TPGY, TPGY WS), wat ertoe zal leiden dat het bedrijf beursgenoteerd wordt op de NYSE en groeikapitaal krijgt om uit te breiden. Koch Investments neemt als investeerder deel aan die transactie in TPG Pace's volledig toegekende particuliere investeringen in publieke aandelen (Private Investment in Public Equity ("PIPE")) die EVBox van extra groeikapitaal zullen voorzien om zijn bereik wereldwijd uit te breiden.

Als onderdeel van het partnerschap zal KSP EVBox helpen zijn activiteiten in Noord-Amerika verder op te schalen. KSP en EVBox zullen mogelijkheden onderzoeken om de kracht van de toonaangevende marktposities van Koch-bedrijven te benutten om de groei van EVBox in de Verenigde Staten en de rest van de wereld sneller te laten verlopen. De twee bedrijven zullen samenwerken aan zaken die variëren van de integratie van software- en hardwaretechnologie, projectmanagement, operationele perfectie en binnenlandse verkoop en marketing.

Daarnaast zullen de bedrijven de installaties van laadstations op verschillende Koch-bedrijfslocaties over de hele wereld evalueren. Koch Industries is het grootste particuliere bedrijf in Noord-Amerika met een omzet van meer dan USD 115 miljard volgens Forbes en meer dan 122.000 werknemers wereldwijd.

"Koch is erg verheugd om te investeren in en samen te werken met EVBox nu het bedrijf voortborduurt op zijn sterke momentum en blijft groeien", aldus Steve Feilmeier, President van Koch Investments. "EVBox is al meer dan een decennium een wereldleider op het gebied van strategie en oplossingen voor laadstations, met meer dan 200.000 laadstations voor klanten in 70 landen. Met zijn toonaangevende, flexibele platform voor architectuursoftware dat ontworpen is om aan de behoeften van een breed scala aan klantsegmenten te voldoen, is EVBox een ideale kandidaat voor snelle uitbreiding in de VS."

"Nu we EVBox in positie brengen om wereldwijd te worden uitgebreid, zal dit partnerschap met KSP ons geweldige inzichten en strategische groeimogelijkheden bieden om onze toonaangevende oplossingen voor laadstations naar de VS en daarbuiten te brengen, terwijl KSP in staat wordt gesteld om wereldwijd sneller met fundamenteel nieuwe energie-oplossingen voor consumenten te komen", aldus Kristof Vereenooghe, President en CEO van EVBox Group. "Onze wederzijdse focus op het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten die levens verbeteren en minder grondstoffen verbruiken, gecombineerd met de uitgebreide staat van dienst van TPG Pace in het ondersteunen van snelgroeiende ESG-bedrijven, zal EVBox verder positioneren om de volgende stap in zijn groeistrategie te versnellen naarmate men wereldwijd steeds vaker in elektrische voertuigen zal gaan rijden."

"De wereld zal met aanzienlijke veranderingen geconfronteerd worden, aangezien alles wat we doen beïnvloed wordt door technologie en innovatie", zegt David Park, president van Koch Strategic Platforms. "Onze investering in EVBox toont Koch's voortdurende inzet om specifieke industrieën te evalueren op mogelijke investeringsmogelijkheden, zoals op het gebied van andere vormen van energie."

De strategische relatie met EVBox vertegenwoordigt een bredere ontwikkelingsrelatie tussen Koch Investments en TPG Pace. Koch Investments nam ook deel aan de recente TPG Pace-transactie met Nerdy (NYSE: PACE), toonaangevende direct-to-consumer, specifieke platformen voor contract-economie voor live online leren waar zowel beginners als experts profijt van hebben.

Over de strategische platformen van Koch

Met kantoren in Atlanta en Wichita, wil KSP de preferente investeringspartner zijn met op groei gerichte, strategische bedrijven die innoveren in alles wat met "nieuwe economie" te maken heeft. Het KSP-team, opgericht in 2020, streeft naar publieke en private investeringen met bedrijven waar wederzijds voordeel op lange termijn kan worden gerealiseerd.

Over EVBox Group

EVBox Group, opgericht in 2010, stelt vooruitstrevende bedrijven in staat om een duurzame toekomst op te bouwen door flexibele en schaalbare oplossingen voor het opladen van elektrische voertuigen te bieden. Met zijn uitgebreide portfolio van commerciële en ultrasnelle EVBox-laadstations, evenals schaalbare beheersoftware voor laadstations ontwikkeld door Everon, zorgt EVBox Group ervoor dat elektrische mobiliteit voor iedereen toegankelijk is.

EVBox Group is een leider in R&D, met vestigingen in Europa en Noord-Amerika, die baanbrekende technologie voor het opladen van elektrische voertuigen ontwikkelen. Met kantoren over de hele wereld, waaronder Amsterdam, Bordeaux, München en Chicago, en sterke fundamenten in tientallen markten, werkt EVBox Group aan een duurzame toekomst van transport.

In 2021 wordt EVBox Group een beursgenoteerd bedrijf aan de New York Stock Exchange via een bedrijfscombinatie met TPG Pace Beneficial Finance (NYSE: TPGY) en initiële investeerders BlackRock, Inclusive Capital, Neuberger Berman Funds en Wellington Management.

Over TPG Pace Group en TPG Pace Beneficial Finance

TPG Pace Group is het exclusieve, permanente kapitaalplatform van TPG. TPG Pace Group heeft een langdurige, geduldige en zeer flexibele beleggersbasis, waardoor het aantrekkelijke kansen kan zoeken die zullen floreren op de openbare markten. TPG Pace Group heeft vijf Special Purpose Acquisition Companies ("SPAC's") gefinancierd en sinds 2015 meer dan USD 3 miljard opgehaald.

TPG Pace Beneficial Finance haalde in oktober 2020 USD 350 miljoen op om een bedrijfscombinatiedoelstelling te zoeken die aantrekkelijke bedrijfsfundamenten combineert met, of met het potentieel voor sterke principes en praktijken op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (environmental, social and governance "ESG"). Ga voor meer informatie naar https://www.tpg.com/pace-beneficial-finance.

