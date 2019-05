Kohlenstoffabscheidung steht für Minister aus aller Welt auf der Tagesordnung für saubere Energie

Diese Veranstaltung wird die Hürden und Möglichkeiten einer Förderung von CCUS als wichtige Technologie für eine erhebliche Reduzierung von Treibhausgasemissionen beleuchten. Durch den Austausch von Best Practices wurde bewiesen, dass neue Anlagen kostengünstiger sein werden. Die Diskussionsteilnehmer werden Erkenntnisse zu sauberer Energiepolitik, Entscheidungsfindung und Finanzierung teilen.

Diese Sitzung wird dafür sorgen, dass auf Ministerebene ein Dialog über die wichtigsten Bedingungen für Investitionen in CCS stattfindet. Sie bietet CEOs und Führungskräften aus dem Finanzwesen eine Plattform für Gespräche über die unmittelbare Zukunft von CCS, um greifbare Fortschritte zu erzielen.

John Mingé , ehemaliger Vorsitzender und Präsident, BP America

Rick Perry , Energieminister, (USA)

Fatih Birol , Executive Director, Internationale Energie- Agentur (Frankreich)

Richard Jackson , President of Occidental Low Carbon Ventures and SVP of Operations (USA)

Gordon Salahor , CEO, Wolf Midstream (USA)

Khalid Abuleif , Chief Climate Negotiator (Saudi-Arabien)

John Loughhead , Chief Scientist, Dept. for Business, Energy and Industrial Strategy (Vereinigtes Königreich)

Yoshihiko Isozaki , Staatsminister, METI (Japan)

Ajay Kumar Bhalla , Minister, Ministerium für Energie (Indien)

Liv Lønnum , Staatssekretär, Ministerium für Erdöl und Energie (Norwegen)

Amy Pincu , Managing Director, Bank of America Merrill Lynch (USA)

Ashok Bhargava , Director of Energy, Asian Development Bank, (Zentral- und Westasien)

Jérôme Schmitt, Vorstandsvorsitzender, Oil

and Gas Climate Initiative (Vereinigtes Königreich)