Kohler демонстрирует лидерство в категории кухни и ванной комнаты на выставке CES 2023 с новыми интеллектуальными инновациями и дизайном продукции для повышенного домашнего комфорта

КОЛЕР (шт. Висконсин, США), 3 января 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Kohler Co., основанная в 1873 году, начинает 150-й год своей инновационной деятельности с объявления о выпуске ряда интеллектуальных продуктов, которые будут представлены на выставке CES 2023 в Лас-Вегасе. Лидер рынка сантехники для кухни и ванной комнаты, энергосистем и гостиничных услуг представит продукты и услуги, призванные помочь людям повысить уровень домашнего комфорта, используя технологии для обеспечения рациональной подачи воды и управления водоснабжением в повседневной жизни.

Ознакомиться с полным интерактивным многоканальным пресс-релизом можно здесь: https://www.multivu.com/players/English/9115452-kohler-showcases-kitchen-bath-category-leadership-ces-2023/

Повышение удобства за счет улучшения эффективности водоснабжения является конкурентным преимуществом для Kohler. На стенде Kohler на выставке CES (стенд № 5921) будут представлены, в частности, следующие инновационные продукты:

Интеллектуальные клапаны и элементы управления Anthem Smart Showering обеспечивают одновременно различные температуры, силу напора и режимы струи для каждого источника подачи воды одним нажатием кнопки. Одновременная подача теплой и прохладной воды обеспечивает преимущества гидротерапии и создает ощущение спа в домашних условиях. Интеллектуальная система Anthem для душа контролирует до шести источников подачи воды и показывает, сколько воды было использовано после каждого душа, позволяя информировать пользователей об их потреблении.





обеспечивают одновременно различные температуры, силу напора и режимы струи для каждого источника подачи воды одним нажатием кнопки. Одновременная подача теплой и прохладной воды обеспечивает преимущества гидротерапии и создает ощущение спа в домашних условиях. Интеллектуальная система Anthem для душа контролирует до шести источников подачи воды и показывает, сколько воды было использовано после каждого душа, позволяя информировать пользователей об их потреблении. Лейка и ручная лейка VES (Variable Eco-Spray) потребляют на 40% меньше воды по сравнению со стандартной лейкой с расходом 2,5 галлона в минуту. Спрей с низким расходом Statement VES оптимизирован для обеспечения хорошего покрытия при сохранении тепла, что позволяет удовлетворить две ключевые потребности, связанные с использованием душа. Коллекция Statement также включает в себя разработанную компанией Kohler технологию индукции воздуха Katalyst, которая позволяет каплям воды впитывать воздух, становясь больше и удерживая тепло дольше, что позволяет сделать прием душа еще более приятным при меньшем использовании воды. Лейки Statement совместимы с существующими шлангами, что облегчает установку новой техники.





потребляют на 40% меньше воды по сравнению со стандартной лейкой с расходом 2,5 галлона в минуту. Спрей с низким расходом Statement VES оптимизирован для обеспечения хорошего покрытия при сохранении тепла, что позволяет удовлетворить две ключевые потребности, связанные с использованием душа. Коллекция Statement также включает в себя разработанную компанией технологию индукции воздуха Katalyst, которая позволяет каплям воды впитывать воздух, становясь больше и удерживая тепло дольше, что позволяет сделать прием душа еще более приятным при меньшем использовании воды. Лейки Statement совместимы с существующими шлангами, что облегчает установку новой техники. Интеллектуальные системы мониторинга воды H2Wise под управлением Phyn отслеживают потребление воды в домашних хозяйствах, предупреждают пользователей об утечках и подают предупредительные сигналы о замерзании. В системе H2Wise™+ предусмотрена функция дистанционного отключения в случае катастрофической утечки. Новая интеллектуальная функция защиты при замерзании труб, которая появится во втором квартале 2023 года, выявляет замерзание труб и дает указания водопроводной технике KOHLER Konnect кратковременно снизить давление для минимизации потенциального повреждения.





отслеживают потребление воды в домашних хозяйствах, предупреждают пользователей об утечках и подают предупредительные сигналы о замерзании. В системе H2Wise™+ предусмотрена функция дистанционного отключения в случае катастрофической утечки. Новая интеллектуальная функция защиты при замерзании труб, которая появится во втором квартале 2023 года, выявляет замерзание труб и дает указания водопроводной технике Konnect кратковременно снизить давление для минимизации потенциального повреждения. Интеллектуальный унитаз Eir предлагает такие удобные функции, как нагревание сиденья, индивидуальная очистка, автоматическое открытие и закрытие крышки, двойной и интеллектуальный автоматический смыв, удовлетворяющие критериям WaterSense, установленным Агентством по охране окружающей среды США (EPA). Элегантный дизайн и множество вариантов отделки расширяют ассортимент интеллектуальных туалетов Kohler .





предлагает такие удобные функции, как нагревание сиденья, индивидуальная очистка, автоматическое открытие и закрытие крышки, двойной и интеллектуальный автоматический смыв, удовлетворяющие критериям WaterSense, установленным Агентством по охране окружающей среды США (EPA). Элегантный дизайн и множество вариантов отделки расширяют ассортимент интеллектуальных туалетов . Sprig — новый lifestyle-бренд компании Kohler , включающий утонченные инфузионные системы для душа с натуральными инфузионными капсулами для душа, универсальными спреями для тела и белья, а также бомбочками для ванны премиум-класса, которые подарят пользователям покой и расслабление через аромотерапию. Системы инфузии Sprig легко модифицируются в зависимости от используемого душа и через аромотерапию позволяют пользователям отдохнуть от повседневной суматохи и ощутить комфорт и спокойствие.





— новый lifestyle-бренд компании , включающий утонченные инфузионные системы для душа с натуральными инфузионными капсулами для душа, универсальными спреями для тела и белья, а также бомбочками для ванны премиум-класса, которые подарят пользователям покой и расслабление через аромотерапию. Системы инфузии Sprig легко модифицируются в зависимости от используемого душа и через аромотерапию позволяют пользователям отдохнуть от повседневной суматохи и ощутить комфорт и спокойствие. Плитка Alo от ANN SACKS , одной из компаний Kohler , изготовлена из переработанного на 50–70% стекла с утилизированных экранов мониторов и ПК. Она будет также представлена на выставке CES.

Ванна Stillness Infinity Experience компании Kohler, лауреат премии CES Innovation Award 2023 года, дебютирует на выставке в этом году, позволив посетителям увидеть, понюхать, услышать и почувствовать мультисенсорный опыт интеллектуального купания, превращающий ванную комнату в уголок для релаксации и комфорта.

Компания Kohler внедряет дистанционную диагностику для обеспечения высочайшего уровня обслуживания клиентов в случае возникновения неисправностей с помощью мобильного приложения KOHLER Konnect. Дистанционная диагностика предлагает немедленную обратную связь с информацией о статусе устройств, пошаговые инструкции по диагностике и устранению проблем, а также возможность передачи данных и установления прямых контактов между пользователями и представителем службы поддержки клиентов для оказания персонализированной помощи. Функция удаленной диагностики теперь доступна для интеллектуальных душевых систем Anthem и интеллектуальной системы наполнения ванны PerfectFill, лауреата премии CES Innovation Award 2022 года. В будущем эта опция также станет доступной для других продуктов с поддержкой KOHLER Konnect.

Более подробная информация представлена в пресс-ките KOHLER CES.

Информация о компании Kohler Co.

Компания Kohler Co. была основана в 1873 году и входит в число старейших и крупнейших частных компаний в Америке, насчитывая более 40 тысяч партнеров. Штаб-квартира находится в г. Колере (штат Висконсин). На сегодняшний день у компании более 50 производственных площадок по всему миру, и она является мировым лидером в области проектирования и новаторства при производстве товаров для кухни и ванных комнат; элитной мебели, плитки и элементов освещения; двигателей, генераторов и экологически чистых энергетических решений. Также компания владеет и управляет двумя пятизвездочными отелями и гольф-курортами в Колере (шт. Висконсин, США) и Сент-Эндрюсе (Шотландия). В 2021 году на поле для гольфа Kohler's Whistling Straits прошел 43-й Кубок Райдера. Кроме того, компания разрабатывает решения для неотложных мировых проблем, таких как обеспечение людей чистой водой и санитарией в недостаточно обслуживаемых регионах мира в целях повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений. Более подробная информация представлена на сайте kohlercompany.com.

Вера в лучшую планету, лучшее общество и лучшую жизнь

Вера в лучшее — это стратегия компании Kohler в области устойчивого развития и социального воздействия, в основе которой лежит ее операционная философия, согласно которой хорошее можно всегда сделать еще лучше — лучше для планеты, людей, общества и бизнеса. Вера в лучшее имеет три столпа: лучшая планета, лучшее общество и лучшая жизнь. В рамках каждой из этих трех сфер компания Kohler работает над разработкой продуктов и программ, которые будут оказывать существенное воздействие не только на ее бизнес, но и на сообщества, для которых она работает, а также на жизнь людей, использующих ее продукцию.

Логотип — http://mma.prnewswire.com/media/619434/Kohler_Logo.jpg

SOURCE Kohler Co.