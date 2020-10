Kohler Co. Lanza "Agua potable para todos" para hacer frente a la crisis de agua y saneamiento

KOHLER, Wisconsin, 1 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Kohler Co., líder mundial en diseño e innovación de productos para la cocina y el baño, anunció el día de hoy el lanzamiento de "Agua potable para todos", una iniciativa para reforzar el trabajo en torno a acceso, calidad y conservación del agua, así como a generar consciencia social en torno a los problemas de aguas actuales. Gracias a su amplia experiencia en agua y saneamiento, Kohler promueve el pensamiento innovador entre sus más de 35.000 asociados y trabaja con aliados para desarrollar y presentar activamente soluciones a complejos problemas que en la actualidad dejan a 2.100 millones de personas sin acceso a agua potable y a 4.200 millones de personas sin condiciones de saneamiento óptimas.

"La pandemia global por la COVID-19 ha llamado la atención de manera incisiva sobre muchos de los problemas de agua potable que ya conocemos, pero que no hemos abordado de la manera apropiada. Para promover cambios positivos y duraderos, las empresas deben enfocarse en los retos que puedan resolver de la manera más efectiva, esto para Kohler significa el agua", mencionó Laura Kohler, vicepresidente sénior de recursos humanos, liderazgo y sostenibilidad de Kohler Co. "'Agua potable para todos' es nuestro compromiso para hacer frente a la crisis de agua y saneamiento que sigue afectando a muchas personas alrededor del mundo".

Existen al menos 2,2 millones de personas en los Estados Unidos que no tienen acceso al agua en casa, y otras 44 millones más con agua corriente no potable. Kohler seguirá promoviendo alianzas con organizaciones humanitarias líderes sin fines de lucro como Water Mission y World Vision, para instalar soluciones desarrolladas por el equipo Innovation for Good como unidades sanitarias de descarga de bajo flujo y filtros de agua por gravedad, en regiones no privilegiadas alrededor del mundo. Más recientemente, las organizaciones se asociaron en un proyecto en Jhagadia, India, para proveer a 462 residentes de la comunidad con agua potable a través de la implementación de un sistema de Ósmosis Inversa (OI).

Por su parte, Kohler ha ampliado el alcance de sus esfuerzos por proveer acceso a agua potable y saneamiento al vincular a sus asociados al KOHLER Run for Safe Water, un reto virtual para correr o caminar, con duración de un mes, con el que se busca generar consciencia sobre la problemática y recaudar fondos para apoyar iniciativas locales. En el campo de diseño de producto e innovación, Kohler sigue siendo campeón en eficiencia en usos del agua, y recientemente fue nombrado ganador de Excelencia Sostenida 2020 por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), siendo esta la 11a ocasión en que la empresa ha obtenido el premio WaterSense.

Acerca de Kohler Co

Fundada en 1873 y con sede en Kohler, Wisconsin, Kohler Co. es una de las compañías más antiguas y grandes de Estados Unidos, y emplea a más de 35.000 asociados. Con más de 50 plantas de producción alrededor del mundo, Kohler es líder global en el diseño, innovación y fabricación de productos para la cocina y el baño, motores y sistemas de energía, gabinetes y mampostería de lujo, y es propietario/operador de dos destinos hoteleros y complejos de golf de cinco estrellas en Kohler, Wisconsin y St. Andrews, Escocia. El complejo de golf Whistling Straits de Kohler será sede de la Copa Ryder 2020. La compañía desarrolla además soluciones para hacer frente a problemas como el agua potable y saneamiento, para poblaciones no privilegiadas alrededor del mundo, con el fin de mejorar la vida de generaciones actuales y futuras. Para obtener más detalles, visite kohlercompany.com.

