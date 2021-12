Kohler представит новые инсталляции Дэниела Аршама на выставке Design Miami/ 2021

КОЛЕР (шт. Висконсин, США), 1 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Kohler, один из ведущих мировых производителей товаров для кухни и ванных комнат, в очередной раз продемонстрировала новаторство в дизайне интерьеров с помощью инсталляции под названием Stone Flow, созданной при участии нью-йоркского художника Дэниела Аршама (Daniel Arsham). Дебют состоялся на выставке Design Miami/ 2021. В Stone Flow отражена экспериментальная фаза сотрудничества KOHLER x Arsham. Для имитации дизайна инновационной раковины Rock.01 были использованы камни гигантских размеров.

Ознакомиться с интерактивным многоканальным пресс-релизом можно здесь.

В своей серии объектов из камня Аршам исследует пространство и играет с формами, встречающимися в природе. Раковина Rock.01 напечатана на 3D-принтере на заводе компании в Колере. Новинка будет представлена широкой публике в рамках инсталляции Stone Flow уже на этой неделе. Продажи начнутся в декабре. Всего было создано 99 раковин. Уникальная раковина, выпущенная ограниченным тиражом, сочетает в себе творческие инновации и профессиональное мастерство компании Kohler и Дэниела Аршама.

В ходе выставки Design Miami/ 2021 компания Kohler проведет сессию Design Talk на тему «Современный дизайн: как технологии и ремесло сочетаются с культурными особенностями» (Design in the Now: How technology and craft meet the cultural moment). Сессия состоится 2 декабря при участии художника Дэниела Аршама, соучредителя компании Friedman Benda Марка Бенда (Marc Benda), президента и главного исполнительного директора компании Kohler Дэвида Колера (David Kohler) и художника-дизайнера Сэмюэла Росса (Samuel Ross). Модератором выступит куратор выставки по дизайну Вава Карпентер (Wava Carpenter).

Помимо инсталляции компания Kohler представит ряд инновационных коллекций с помощью специальных активаций на выставке в Майами: Statement Showering Collection и Anthem Valves and Controls отражают эволюцию дизайна и функционала душевых кабин. Новинки соответствуют мировым стандартам качества в области сантехники, отличаясь безупречным техническим исполнением и изысканным внешним видом. При создании коллекции кранов Occasion дизайнеры вдохновлялись духом высокой моды и гламура Золотого века Голливуда, стремясь добавить шарма и элегантности интерьеру ванной.

Чтобы отметить свое участие в выставке Design Miami/ 2021 компания Kohler сделала пожертвование на имя DigDeep, некоммерческой организации, которая занимается добычей чистой питьевой воды для семей из народа навахо. Доступ к воде, безопасной для здоровья, защита природы и благополучие людей и сообществ во всем мире — вот основные ценности компании Kohler. Чистая вода важна не только для жизни, но и для развития образования и искусства.

Информация о компании Kohler Co.

Компания Kohler Co. была основана в 1873 году. На сегодняшний день она является мировым лидером в области проектирования и новаторства при производстве товаров для кухни и ванных комнат; элитной мебели, плитки и элементов освещения; двигателей, генераторов и экологически чистых энергетических решений. Также компания владеет и управляет двумя пятизвездочными отелями и гольф-курортами в Колере (шт. Висконсин, США) и Сент-Эндрюсе (Шотландия).

Контактная информация:

Vicki Hafenstein (Вики Хафенштайн)

[email protected]

Jillian Rosone (Джиллиан Розоне)

[email protected]

Логотип - http://mma.prnewswire.com/media/619434/Kohler_Logo.jpg

Related Links

http://www.kohler.com



SOURCE Kohler Co.