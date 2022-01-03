Kohler представляет восемь новых продуктов для умных домов на CES 2022

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Kohler Co.

Jan 03, 2022, 09:00 ET

КОЛЕР (шт. Висконсин), 3 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Kohler — один из ведущих мировых брендов — представляет на выставке CES 2022 восемь новинок в дополнение к своему ассортименту продукции для умных домов, ориентированных на улучшение самочувствия людей и обретение ими душевного спокойствия, включая:

Ознакомиться с интерактивным многоканальным пресс-релизом можно здесь: https://www.multivu.com/players/English/8991951-kohler-new-smart-home-products-ces-2022/

Технологию интеллектуального купания PerfectFill — умный сток с цифровым контроллером / управляемый через приложение и устройство для наполнения ванны. PerfectFill доводит ванну до предпочтительной температуры и нужной глубины с помощью простой голосовой команды или через приложение KOHLER Konnect, экономя время, затрачиваемое на наблюдение за наполнением ванны. Система PerfectFill, ранее демонстрировавшаяся как концептуальная технология, появится в продаже в мае 2022 года.

Anthem Valves and Controls — цифровые клапаны, которые могут управлять несколькими стоками, встраиваться в приложение KOHLER Konnect, привязываться к голосовым помощникам и обеспечивать уникальную функциональность независимого управления температурой и расходом в каждом стоке. В сочетании с погружными распылителями душевых леек Statement, ручными душами, установками дождевого душа и гидромассажными распылителями система Anthem выводит душевые процедуры на новый уровень за счет инновационных технологий и инженерных разработок.

Purist Suspend – потолочный кухонный кран с дистанционным пультом, управляющим включением, температурой и объемом, а также полностью регулируемым шлангом, вращающимся на 180 градусов.

Touchless Residential Bathroom Faucet — новая категория для Kohler; эти краны функционируют от простого взмаха руки, обеспечивают контроль температуры и работают от аккумулятора, обеспечивая возможность легкой технической модернизации.

Kohler Power Reserve — модульная система накопления и хранения энергии в домашних хозяйствах, сопрягаемая с солнечными энергетическими установками для обеспечения доступа домовладельцев к солнечной энергии независимо от погоды, времени суток или состояния электросети.

Robern IQ Digital Lock Box – умный сейф, обеспечивающий компактный способ надежного хранения ценностей, медикаментов и личных вещей. Digital Lock Box оснащается сенсорной панелью, а также приложением для установки и защиты пароля и обеспечения сохранности вещей.

В число дополнительных продуктов, выпускаемых на рынок в 2022 году, входят ванна Stillness Bath — мультисенсорный купальный комплекс, идея создания которого была заимствована из японской практики «лесного купания», и H2Wise powered by Phyn — умные расходомеры воды, предназначенные для обнаружения утечек и контроля за использованием воды в домашних хозяйствах.

См. пресс-подборку KOHLER CES.

Информация о компании Kohler Co.

Компания Kohler Co. была основана в 1873 году. На сегодняшний день она является мировым лидером в области проектирования и новаторства при производстве товаров для кухни и ванных комнат; элитной мебели, плитки и элементов освещения; двигателей, генераторов и экологически чистых энергетических решений. Также компания владеет и управляет двумя пятизвездочными отелями и гольф-курортами в Колере (шт. Висконсин, США) и Сент-Эндрюсе (Шотландия).

Контактная информация:

Vicki Hafenstein (Вики Хафенштайн)
[email protected] 

Jillian Rosone (Джиллиан Розоне)
[email protected]

SOURCE Kohler Co.

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