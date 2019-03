Koichi Sakamoto, le réalisateur de « ULTRAMAN », « KAMEN RIDER », « SUPER SENTAI » et « POWER RANGERS », crée une nouvelle ère de « Ninja Super Hero » qui va être lancée dans le monde entier

TOKYO, 21 mars 2019 /PRNewswire/ --

- Premier projet au monde à allier le dessin animé et le film de samouraï -

Samurai Drama Channel, la télévision à péage au Japon qui diffuse exclusivement des films d'époque japonais, exploitée par Nihon Eiga Broadcasting Corporation et son comité de production, a annoncé le 20 mars le lancement d'un nouveau film d'époque japonais avec des effets spéciaux appelé « BLACKFOX: Age of the Ninja », produit par le réalisateur Koichi Sakamoto. Ce sera le premier projet au monde à allier le dessin animé et le film de samouraï avec le dessin animé d'action original à effets spéciaux « BLACKFOX », produit par le réalisateur Kazuya Nomura de Studio 3Hz.

Photo1 : (C) PROJECT BLACKFOX Age of the Ninja

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M101057/201903184375/_prw_PI1fl_1vGn1vfW.jpg

Photo2 : (C) PROJECT BLACKFOX

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M101057/201903184375/_prw_PI2fl_0MCRqRr8.jpg

Ce film d'action japonais en costumes à effets spéciaux met en scène une femme ninja dans le rôle principal et, tandis que la version animée raconte l'histoire d'un descendant de clan ninja dans le contexte d'un avenir proche, le film en réel se déroule dans le passé, et remonte à l'époque des ninjas et des samouraïs.

Le réalisateur Sakamoto, qui est une personne de tout premier plan dans le secteur des films « TOKUSATSU » à effets spéciaux au Japon, souhaitait relever un nouveau défi : « J'ai inclus dans la production tout ce que je connaissais, en particulier ce que j'ai appris de mon passage à Hollywood – un sens du rythme, un attachement à l'action et un hommage à mon travail favori. » Tout en ajoutant qu'il est heureux du résultat final, il a précisé qu'il était prêt à inspirer les gens au Japon et ailleurs dans le monde.

Photo3 : le réalisateur Koichi Sakamoto

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M101057/201903184375/_prw_PI3fl_bbUmGwAd.jpg

La première bande-annonce vidéo de la version en réel sera présentée le 23 mars sur le site Internet officiel et le compte SNS officiel ainsi qu'à un stand BS Fuji et un stand Infinite lors du « AnimeJapan 2019 » qui se tiendra au Tokyo Big Sight à partir du même jour. Restez à l'écoute pour obtenir les informations qui seront bientôt communiquées à propos de l'héroïne ninja et les formidables acteurs et membres de l'équipe !

TOEI est une grande entreprise pour les effets spéciaux au Japon qui a travaillé sur plusieurs projets au fil des ans. Elle s'attache à produire une nouvelle ère de films d'action en costumes à effets spéciaux au TOEI Studious Kyoto, qui est considéré comme un endroit de premier plan pour la production de films en costumes japonais.

Site Internet officiel : www.jidaigeki.com/BLACKFOX_Ninja/

Compte Instagram officiel : @blackfox_ninja

