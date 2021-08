Kokam approvisionne Électricité de Tahiti avec un nouveau système de stockage d'énergie par batterie (Energy Storage System) : le Virtual Synchronous Generator décarbone la production d'électricité

En incluant davantage de sources de production renouvelables et en améliorant les performances de son groupe électrogène diesel, EDT pourrait réduire les coûts de carburant de près de 1,25 million d'euros par an. Le VSG (Virtual Synchronous Generator) devrait également permettre davantage d'économies, notamment grâce aux coûts de maintenance réduits ainsi qu'à l'allongement de la durée de vie opérationnelle des générateurs.

Ike Hong, Directeur Marketing de Kokam, a déclaré : « Le BESS (Battery Energy Storage System) d'Electricité de Tahiti démontre comment des solutions de batteries innovantes et intelligemment conçues peuvent aider les clients des services publics et industriels à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre tout en améliorant leurs résultats et en augmentant la fiabilité du réseau. »

François-Xavier de FROMENT, président-directeur général d'EDT, souligne l'importance critique du système de stockage d'énergie par batterie (Battery Energy Storage System) de Kokam pour réduire la consommation de carburant sans risque pour la stabilité du réseau : « Grâce à la technologie VSG (Virtual Synchronous Generator), EDT démontre sa volonté de décarboner la production d'électricité et contribue au passage à la neutralité carbone en Polynésie française. »

À propos de Kokam :

Kokam est un leader mondial de l'industrie de systèmes à batteries lithium-ion de qualité supérieure et de solutions ESS (Energy Storage System) avancées. Sa technologie de cellule de batterie brevetée permet à Kokam de fournir des solutions premium pour qui nécessite qualité, performance, sécurité et fiabilité. Réellement impliqué dans la recherche de solutions concrètes de stockage d'énergie, Kokam met au point des solutions personnalisées pour qui requiert un stockage d'énergie et d'onduleurs exigeant. Aujourd'hui, les batteries de pointe de Kokam sont utilisées dans le monde entier et par la majorité des industries, notamment les véhicules électriques (EV), les systèmes de stockage d'énergie (ESS), l'aérospatiale, la marine et l'alimentation sans interruption (UPS). Kokam est une filiale de SolarEdge, une société cotée au NASDAQ et leader mondial de l'énergie intelligente. Plus d'informations sont disponibles sur kokam.com

A propos d'Électricité de Tahiti:

EDT est un service public qui fournit en électricité Tahiti ainsi que 19 autres îles de la Polynésie française. La compagnie joue un rôle prépondérant dans la production d'électricité à partir de sources fossiles et renouvelables, la distribution d'électricité et toutes les utilisations qui s'y rapportent. Acteur économique et historique clé, EDT est le 5ème employeur local avec plus de 500 collaborateurs à travers la Polynésie française, un archipel qui s'étend sur 5 millions de km² dans l'océan. EDT, filiale d'ENGIE Solutions, est aujourd'hui le leader mondial de l'énergie et des solutions à faible émission de carbone. Ce partenariat clé confère à EDT l'accès à une gamme complète de services énergétiques et industriels pour accompagner le développement durable des territoires insulaires comme la Polynésie française.

À propos de SolarEdge :

SolarEdge surplombe l'industrie mondiale de la technologie énergétique intelligente. En tirant parti des capacités d'ingénierie de classe mondiale et en priorisant l'innovation au cœur de ses travaux, SolarEdge crée des solutions énergétiques intelligentes qui alimentent nos vies et accélèrent le progrès. SolarEdge a mis au point une solution d'onduleur intelligent qui a changé la façon dont l'énergie est exploitée et gérée dans les systèmes photovoltaïques (PV). L'onduleur SolarEdge DC optimisé a été mis au point pour maximiser la production d'électricité tout en diminuant le coût de l'énergie produite par le système PV. Un acteur clef dans le développement de l'énergie intelligente, SolarEdge s'adresse à un large éventail de segments de l'industrie énergétique. Au cœur de son métier, on compte des solutions photovoltaïques, de stockage, de recharge de véhicules électriques, de batteries, d'onduleurs, de groupes motopropulseurs de véhicules électriques et de services de réseau. Retrouvez SolarEdge en ligne sur solare

