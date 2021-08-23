Kokam поставляет аккумуляторную систему хранения энергии (Energy Storage System) компании Electricité De Tahiti: Virtual Synchronous Generator (VSG) для декарбонизации производства электроэнергии

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Kokam

Aug 23, 2021, 02:00 ET

  • Lithium-ion аккумулятор NMC от компании Kokam обеспечивает экономически эффективную выходную мощность для замены дизельных генераторов с вращающимся резервом (spinning reserve) в сети.

СЕУЛ, Корея, 23 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- Kokam Co., Ltd, глобальный поставщик инновационных решений lithium-ion аккумуляторов и дочерняя компания SolarEdge Technologies, заключила контракт на поставку для Electricité de Tahiti (EDT), дочерней компании ENGIE, аккумуляторной системы хранения энергии (Battery Energy Storage System - BESS), выступающей в качестве первого на Таити «Virtual Synchronous Generator (VSG)». Ультрасовременная технология BESS, состоящая из аккумуляторной системы 15 МВт / 10,4 МВтч со встроенным STATCOM на 20 МВАр, заменит дизельные генераторы с вращающимся резервом (spinning reserve) EDT, чтобы рентабельно снизить потребление дизельного топлива, обеспечить больше возобновляемой энергии и укрепить сеть.

Kokam's BESS for Tahiti's First Virtual Generator
Kokam's BESS for Tahiti's First Virtual Generator

За счет включения большего количества возобновляемых источников энергии и повышения производительности своего дизельного генератора EDT может снизить расходы на топливо примерно до ~1,25 миллиона евро в год. Также ожидается, что VSG увеличит экономию в виде снижения затрат на техническое обслуживание генераторов и продления их срока эксплуатации. 

Ике Хонг, директор по маркетингу Kokam, комментирует: «BESS от Electricité de Tahiti демонстрирует, как инновационные и продуманные решения по аккумуляторным батареям могут помочь коммунальным и промышленным клиентам снизить выбросы парниковых газов, а также повысить их чистую прибыль и надежность сети».

Подчеркивая критически важную роль аккумуляторной системы накопления энергии (Battery Energy Storage System - BESS) от Kokam в снижении расхода топлива без риска для стабильности сети, Франсуа-Ксавье де ФРОМЕНТ, генеральный директор EDT, комментирует: «Используя технологию VSG, EDT реализует свое желание декарбонизировать производство электроэнергии и  вносит свой вклад к переходу на углеродную нейтральность во Французской Полинезии».

О компании Kokam:

Kokam - мировой лидер в производстве lithium-ion аккумуляторных систем премиум-класса и передовых решений ESS. Запатентованная технология аккумуляторных элементов позволяет Kokam предлагать аккумуляторные решения для приложений и сценариев использования, которые требуют высокого уровня качества, производительности, безопасности и надежности. Стремясь решить проблемы хранения энергии, Kokam разрабатывает индивидуальные решения для требовательных приложений хранения энергии и ИБП. Сегодня современные аккумуляторные решения Kokam используются по всему миру и в самых разных отраслях промышленности, включая электромобили (EV), системы накопления энергии (energy storage systems - ESS), аэрокосмическую промышленность, судоходство и источники бесперебойного питания (UPS). Kokam является дочерней компанией SolarEdge, компании, акции которой торгуются на NASDAQ, и мирового лидера в области интеллектуальной энергетики. Сайт компании kokam.com.

О компании Electricité De Tahiti:

EDT (Electricité De Tahiti) управляет коммунальным предприятием на Таити и еще на 19 островах Французской Полинезии. Компания занимается производством электроэнергии из ископаемых и возобновляемых источников, а также распределением электроэнергии и всеми связанными с этим работами. EDT, как ключевой экономический и исторический игрок, является 5-м по величине местным работодателем с более чем 500 сотрудниками во Французской Полинезии, территории островов, расположенных на более чем 5 миллионов квадратных километров океана. EDT является дочерней компанией ENGIE Solutions, мирового лидера отрасли в области низкоуглеродной энергетики и услуг. Это налаженное и ключевое партнерство дает EDT доступ к полному спектру энергетических и промышленных услуг для поддержки устойчивого развития островных территорий, таких как Французская Полинезия.

О компании SolarEdge:

SolarEdge - мировой лидер в области интеллектуальных энергетических технологий. Благодаря использованию инженерных возможностей мирового класса и неустанной работе над инновациями, SolarEdge создает интеллектуальные энергетические решения, которые питают нашу жизнь и обеспечивают дальнейший прогресс. SolarEdge разработала интеллектуальное инверторное решение, которое изменило способ сбора и управления мощностью в фотоэлектрических (PV) системах. Оптимизированный инвертор DC SolarEdge должен максимально увеличить выработку электроэнергии при одновременном снижении стоимости энергии, производимой фотоэлектрической системой. Продолжая продвигать интеллектуальную энергетику, SolarEdge работает с широким спектром сегментов энергетического рынка, предлагая решения для фотоэлектрических систем, систем хранения данных, зарядки электромобилей, аккумуляторов, ИБП, трансмиссий для электромобилей и сетевых услуг. Сайт компании SolarEdge: solaredge.com

Контакты для СМИ 
Kokam 
[email protected]

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SOURCE Kokam

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