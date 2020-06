Kolejna megawatowa inwestycja firmy Hengtong magazynująca energię przyłączona do sieci

SUZHOU, Chiny, 23 czerwca 2020 r. /PRNewswire/ -- Inwestycja magazynująca energię o przepustowości 8MWh zakontraktowana przez Jiangsu Hengtong Energy Storage Technology Co., Ltd. pomyślnie dokonała zwrotnego przesyłu energii i została przyłączona do sieci już przy pierwszym podejściu.