Kolejowe połączenia towarowe łączące Chiny z Europą wyruszają z dzielnicy Qingbaijiang, umożliwiając handel transgraniczny

W odpowiedzi na pandemię COVID-19, dzielnica wprowadziła nowy schemat rozwojowy obejmujący podwójny, wzajemnie uzupełniający się obieg krajowy i międzynarodowy. Pozwala to na stabilizację miejscowych łańcuchów dostaw oraz powiązań przemysłowych i skutkuje zwiększoną częstotliwością kursowania pociągów towarowych i większą liczbą zamówień zagranicznych.

Według danych statystycznychz urzędu celnego w Chengdu, liczba pociągów towarowych relacji Chiny-Europa na trasie Chengdu wzrosła w pierwszych dziewięciu miesiącach do 1600 (o 57% rok do roku).

Huang Fei, dyrektor działu produkcji i logistyki w Geely Auto Chengdu Manufacturing powiedział, że wcześniej przedsiębiorstwo dostarczało towary drogą morską, co wiązało się z niskimi kosztami, ale czas transportu był tak długi, że niektóre części zaczynały nawet korodować. Podróż pociągiem towarowym z Chin (Chengdu) do Europy trwa znacznie krócej, a dzięki preferencyjnym stawkom opłat za przewóz firma może znacząco obniżyć koszty produkcji, dodał Huang.

W okresie od stycznia do września firma Geely eksportowała, korzystając z towarowych połączeń kolejowych, 1740 zestawów części samochodowych o wartości ponad 110 milionów juanów, co pozwoliło firmie zaoszczędzić do 4 mln juanów na kosztach transportu.

Od czasu uruchomienia kolejowego połączenia towarowego z Chin do Europy w roku 2013, miastu udało się kompleksowo rozbudować swoją międzynarodową sieć logistyczną. Dziś Chengdu może pochwalićsię siedmioma międzynarodowymi liniami kolejowymi i sześcioma szlakami towarowymi, łączącymi miasto z 55 zagranicznymi miejscowościami i 18 miastami w kraju.

„Większość z naszych klientów korzysta z kolejowych połączeń towarowych z Chin do Europy w celu transportu produktów ze średniej lub wysokiej półki i posiada wysokie wymogi w zakresie czasu i bezpieczeństwa transportu. Naszym celem jest zatem oferować coraz szybsze i bezpieczniejsze usługi" - powiedział Chen Zejun, rzecznik miejscowych linii kolejowych o zasięgu mięzynarodowym (Chengdu International Railway Service), będących operatorem i zarządcą pociągów z Chin (Chengdu) do Europy.

Dotychczas pociągami towarowymi z Chin do Europy, wyruszającymi z Chengdu, przetransportowano towary o wartości blisko 200 mld juanów z sektorów takich jak branża motoryzacyjna, urządzenia dla inteligentnych domów czy biomedycyna.

Przedsiębiorstwo otworzyło oddziały zagraniczne w Norymberdze i Hamburgu (Niemcy), Tilburgu (Holandia), Pradze (Czechy) i Warszawie. W celu zapewnienia skutecznej obsługi pociągów towarowych, pomimo różnicy czasu, pracownicy zatrudnieni w wymienonych oddziałach pracują w tych samych godzinach, co ci w Chinach.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1327377/freight_trains_Qingbaijiang.jpg

SOURCE Qingbaijiang District Government of Chengdu